Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συνέντευξη Τύπου που σηματοδότησε την έναρξη της εποχής Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό, ο Ισπανός προπονητής αναφέρθηκε και στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τον τεχνικό του Ολυμπιακού, επισημαίνοντας το έργο που έχει κάνει στον ελληνικό σύλλογο.

Σε ερώτηση για το αν έχουν μιλήσει μεταξύ τους, ο Μπενίτεθ απάντησε: «Δεν έχουμε μιλήσει αλλά τον γνωρίζω. Ήμασταν αντίπαλοι, δεν είχαμε σχέσεις, αλλά κάνει μεγάλη δουλειά. Θα υπερασπιστώ τον σύλλογό μου, αλλά αν καταφέρνει πράγματα, θα πω μπράβο του. Και όταν παίξουμε αντίπαλοι, θα κοιτάξω να τον κερδίσω».

Με αυτή τη δήλωση, ο Μπενίτεθ δείχνει τον επαγγελματισμό του και ταυτόχρονα, αναγνωρίζει την προσπάθεια και την επιτυχία των αντιπάλων, χωρίς να χάνει το ανταγωνιστικό πνεύμα που απαιτείται στο γήπεδο. Μία ισορροπία ανάμεσα στον σεβασμό και την αποφασιστικότητα, που καθορίζει την προσωπικότητα του Ισπανού τεχνικού.

Παράλληλα, η στάση του Μπενίτεθ στέλνει μήνυμα και στους φίλους του Παναθηναϊκού. Ο νέος προπονητής δεν φοβάται την πρόκληση που φέρνει η αντιπαλότητα με τον Ολυμπιακό, αλλά βλέπει κάθε αναμέτρηση ως ευκαιρία για μάθηση και βελτίωση. Το γεγονός ότι μπορεί να εκτιμήσει την επιτυχία του αντιπάλου χωρίς να χάνει την προσήλωση στους δικούς του στόχους, δείχνει έναν ηγέτη που συνδυάζει την τακτική σοφία με τη νοοτροπία νικητή.