Το μεσημέρι του Σαββάτου (25/10) ο Ράφα Μπενίτεθ παρουσιάστηκε επίσημα ως νέος προπονητής του Παναθηναϊκού στο Κορωπί. Στην πρώτη του τοποθέτηση μίλησε για το ρόστερ της ομάδας, τις μεταγραφές, τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή, τον κόσμο, το ευρωπαϊκό όνειρο, αλλά και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Μαζί του βρέθηκε φυσικά και το επιτελείο του, το οποίο αποτελείται από τους Φρανσίσκο Πάκο Ντε Μιγκέλ, Αντόνιο Γκόμεζ Πέρεθ, Χοακίν Βαλέριο και Ζεσούς Γκαρία Βαγιέχο. Κάθε μέλος έχει σαφή και καθορισμένο ρόλο για να στηρίξει το έργο του Ισπανού προπονητή.

Οι συνεργάτες του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό:

Ο Φρανσίσκο Πάκο Ντε Μιγκέλ είναι το «δεξί χέρι» του Μπενίτεθ. Είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία του προπονητικού προγράμματος της εβδομάδας, παρακολούθηση των μετρήσεων από τα GPS των παικτών και θα παίρνει και τις αποφάσεις για τις αποθεραπείες.

Ο Αντόνιο Γκόμεζ Πέρεθ έχει αναλάβει την ανάλυση των αντιπάλων μέσω VIDEO. Παρακολουθεί τα παιχνίδια και δημιουργεί αναλυτικές πληροφορίες για κάθε αντίπαλο και κάθε ποδοσφαιριστή, ενώ κατά τη διάρκεια των αγώνων παρακολουθεί τα στατιστικά και ενημερώνει τον Μπενίτεθ. Μετά το τέλος των αγώνων, αναλύει τα δεδομένα ώστε κάθε παίκτης να γνωρίζει τι έκανε σωστά και τι χρειάζεται βελτίωση.

Ο Χοακίν Βαλέριο είναι υπεύθυνος για τους τερματοφύλακες. Εκτός από την εκγύμναση, χρησιμοποιεί το VIDEO για να κρατά τους γκολκίπερ ενημερωμένους για τις συνήθειες των αντιπάλων και για να εντοπίζει λάθη στην απόδοσή τους.

Τέλος, ο Ζεσούς Γκαρία Βαγιέχο είναι ο αναλυτής ποδοσφαίρου του επιτελείου. Καταγράφει τις προπονήσεις, αναλύει στατιστικά και υποστηρίζει τους συνεργάτες του Μπενίτεθ ώστε οι παρεμβάσεις στις προπονήσεις να είναι στοχευμένες. Παράλληλα, παρακολουθεί τους νεαρούς παίκτες και αξιολογεί αν ταιριάζουν στο πλάνο και στο στυλ παιχνιδιού που θέλει να εφαρμόσει ο Ισπανός τεχνικός.

Με αυτό το επιτελείο, ο Ράφα Μπενίτεθ επιχειρεί να φέρει στον Παναθηναϊκό μία πιο οργανωμένη και σύγχρονη προσέγγιση, τόσο στην προετοιμασία όσο και στη λειτουργία της ομάδας.