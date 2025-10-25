Στην καρδιά της Βαυαρίας, οι κάτοικοι του Μονάχου καλούνται να πάρουν μια ιστορική απόφαση για την αθλητική πορεία της πόλης. Περισσότεροι από 1,1 εκατομμύριο εγγεγραμμένοι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να ψηφίσουν σε δημοψήφισμα σχετικά με τη διοργάνωση των Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες σε κάποιο σημείο των επόμενων δεκαετιών — κάτι που δεν έχει γίνει ξανά μετά το 1972. Η συμμετοχή είναι προαιρετική, όμως η έκβαση θα είναι δεσμευτική.

Η τοπική ηγεσία, με επικεφαλής τον δήμαρχο της πόλης και σε συνεργασία με υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης της Βαυαρίας, έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία για να πείσει τους πολίτες ότι η πόλη είναι έτοιμη να ξαναζήσει τη μοναδική εμπειρία των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι ψηφοφόροι θα αποφασίσουν όχι μόνο για τη διεξαγωγή, αλλά και για το πιθανό έτος που θα ήθελαν η πόλη να «υποδεχθεί» τους Αγώνες, επιλέγοντας από το 2036, το 2040 και το 2044. Οι προηγούμενες απόπειρες, τόσο για τους Χειμερινούς Αγώνες του 2018 όσο και για το 2022, είχαν αποτύχει κυρίως λόγω έλλειψης λαϊκής υποστήριξης, κάτι που οι δημοτικές αρχές θέλουν να αποφύγουν αυτή τη φορά.

Ωστόσο, η πρωτοβουλία δεν βρίσκει σύμφωνο όλο τον πληθυσμό. Το κίνημα «NOlympia», που περιλαμβάνει οικολογικές οργανώσεις και μέλη του Πράσινου Κόμματος, έχει εκφράσει έντονη αντίθεση. Οι επικριτές προειδοποιούν για πιθανή αύξηση των ενοικίων και του κόστους ζωής, ενώ αμφισβητούν αν μια τόσο μεγάλη αθλητική εκδήλωση μπορεί να ενταχθεί αρμονικά στη σύγχρονη ζωή της πόλης.

Η ψηφοφορία θα είναι απλή και καθοριστική: οι πολίτες καλούνται να απαντήσουν «ναι» ή «όχι» στην πρόταση για την υποψηφιότητα του Μονάχου ως οικοδεσπότη των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων. Οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι, σε περίπτωση θετικής ψήφου, θα αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις, όπως το Ολυμπιακό Πάρκο, ενώ παράλληλα θα γίνουν βελτιώσεις στις υποδομές και τις συγκοινωνίες, ώστε η πόλη να επωφεληθεί και μετά τη λήξη των Αγώνων.