Η Φενέρμπαχτσε αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα έγκυρου Τούρκου δημοσιογράφου, τα χρέη του συλλόγου έχουν φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Ο Γιαγκίζ Σαμπουνκουόγλου ανέφερε σε πρόσφατη ανάρτησή του ότι οι συνολικές οφειλές του συλλόγου υπολογίζονται περίπου στα 588 εκατομμύρια ευρώ, προκαλώντας έντονη ανησυχία και αντιδράσεις από τους φιλάθλους.

Μέχρι στιγμής, η διοίκηση της ομάδας δεν έχει σχολιάσει επίσημα την κατάσταση, αλλά θα χρειαστεί να βρει άμεσες λύσεις για την αποπληρωμή των χρεών. Οι οφειλές αφορούν όλα τα τμήματα του συλλόγου, τις εγκαταστάσεις και άλλα έξοδα, ενώ περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ οφείλονται ως αποζημίωση στον Ζοσέ Μουρίνιο για την απομάκρυνσή του από τον πάγκο της ποδοσφαιρικής ομάδας τον Αύγουστο.

🚨SON DAKİKA! Fenerbahçe 21 Eylül 2025 itibariyle toplam borcu 28 milyar 710 milyon 10 bin 822 TL (588.842.321,96 euro) olarak açıklandı. pic.twitter.com/hkKmArPJ7M — Fener Markaj (@fenermarkajorg) October 25, 2025