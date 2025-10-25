Ιδιαίτερα φορτισμένη συγκινησιακά, η Δήμητρα Γαλάνη, παιδική φίλη της συζύγου του Διονύση Σαββόπουλου, αναφέρθηκε στον επικήδειό της στη βαθιά επίδραση που είχε ο σπουδαίος δημιουργός στη ζωή όλων: «Έχουν γράψει κι έχουν πει για σένα αυτές τις μέρες πανέμορφα πράγματα. Λόγια ψυχής. Τελικά κατάφερες και μας έκανες όλους ποιητές και ενωμένους. Πραγματικά ο κόσμος τα έχει πει όλα, τα νιώθει όλα. Και πως αλλιώς θα ήταν άλλωστε αφού μας έχεις δώσει τέτοια δώρα; Θέλουμε με κάποιο τρόπο να σου ανταποδώσουμε με αυτό το μεγάλο ευχαριστώ;».

Στη συνέχεια τόνισε τη σημασία της κληρονομιάς του Σαββόπουλου και τον προσωπικό της δεσμό με τον δημιουργό: «Σε ένα από αυτά που γράφηκαν διάβασα “ο Σαββόπουλος είναι ο ρυθμός μέσα μας”. Από κει πιάστηκα, γιατί αυτόν τον ρυθμό, αλλά της καρδιάς μου θα ακολουθήσω, για να με οδηγήσει τώρα να σε αποχαιρετήσω. Το έργο σου είναι και θα είναι πάντα ολοζώντανο, νέο, αιώνια κληρονομιά μας. Εσύ όμως θα λείπεις. Θα μου λείπεις… Ξεκουράσου, ξεκουράσου τώρα, Διονύση».

Η καλλιτέχνιδα αναφέρθηκε επίσης στην επιρροή του Σαββόπουλου στις νεότερες γενιές και στον πολιτισμό: «Ήξερες ακριβώς τι θα παίξεις για τα παιδιά που θα έρθουν και που θα κατανοούν όλο και καλύτερα την κάθε πολύτιμη λέξη σου… Για αυτόν τον πολιτισμό που τόσο αγάπησες και τραγούδησες για αυτή την ταλαίπωρη πατρίδα τελικά».

Κλείνοντας, απευθυνόμενη στη φίλη της Άσπα και στην οικογένειά της, η Δήμητρα Γαλάνη τόνισε: «Έχεις την οικογένειά σου, τα υπέροχα παιδιά και τα εγγόνια σου που σε κρατάνε στην αγκαλιά σου, στην αγκαλιά τους, για να σου απαλύνουν όσο γίνεται αυτό το τεράστιο κενό… Θέλω να ξέρεις ότι είμαι και θα είμαι πάντα κοντά σου. Στο καλό! Πολύ αγαπημένο μας Διονύση! Σε ευχαριστούμε για όλα».