Απολογητικός ήταν ο Μανώλης Σιώπης μετά την ήττα που γνώρισε ο Παναθηναϊκός από τη Φέγενορντ. Ο διεθνής μέσος ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο των Πράσινων, ενώ τόνισε ότι οι παίκτες πρέπει: «να καταλάβουμε σε ποιον σύλλογο είμαστε.»

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Σιώπης:

«Σπαταλήσαμε τον χρόνο μετά το πρώτο γκολ, δεν βάλαμε ένα δεύτερο. Σε κάποια φάση ενώ ήταν φάουλ ή offside μείναμε σε αυτό και δεχθήκαμε το γκολ της ισοφάρισης. Εκεί άλλαξε το μομέντουμ και εκείνοι πήρανε ελπίδα. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε καλά, αλλά μετά μείναμε αδρανείς και το πληρώσαμε. Κρίμα για την προσπάθεια που κάνανε τα παιδιά, ένα ευχαριστώ και ένα συγγνώμη στον κόσμο. Δεν αξίζαμε να χάσουμε με 3-1.

Δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι σε κάποιες φάσεις. Αυτό πρέπει να το αλλάξουμε, να αλλάξουμε πολλά πράγματα και να καταλάβουμε σε ποιον σύλλογο είμαστε.

Ο Παναθηναϊκός πιστεύω μπορεί να περάσει από την League Phase, το πιστεύω, αλλά πρέπει να κάνουμε πειστικές νίκες και να σταματήσουμε να δεχόμαστε τέτοια γκολ».