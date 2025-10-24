Με ψύχραιμο βλέμμα και ρεαλισμό μετά από ένα βράδυ γεμάτο ένταση και υπερηφάνεια, ο Γιάννης Μιχαηλίδης στάθηκε μπροστά στις κάμερες και μίλησε για το πώς ο ΠΑΟΚ έφτασε στη σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Λιλ.

Ο νεαρός στόπερ αναγνώρισε τις δυσκολίες του αγώνα, στάθηκε στην ομαδική προσπάθεια, αλλά και στα σημεία που πρέπει να διορθωθούν, δείχνοντας ωριμότητα και αυτογνωσία.

«Ήταν ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, ξέραμε ότι θα υποφέρουμε και αυτό κάναμε μέχρι το τέλος. Αλλά δγια να πάρεις τέτοιες νίκες, πρέπει να περάσεις κι από αυτό», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως ο ΠΑΟΚ «κρατά χαμηλά τη μπάλα» και συνεχίζει τη δουλειά με την ίδια πίστη και προσήλωση.

Αναλυτικά όσα είπε στην συνέντευξη του στα ΝΕΑ ο Γιάννης Μιχαηλίδης:

Για το πως έζησε το παιχνίδι: «Ήταν ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Σίγουρα δυσκολευτήκαμε, ανεξάρτητα από το 0-3 του α΄ημιχρόνου, η Λιλ είναι μία πολύ μεγάλη ομάδα, ξέραμε ότι θα αντιδράσει. Έχουμε πολύ θετικά συναισθήματα αλλά κρατάμε χαμηλά τη μπάλα, δεν παίρνουν αέρα τα μυαλά μας και συνεχίζουμε…».

Για την εξέλιξη του ματς και την εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου: «Δουλεύουμε πολύ καλά από το καλοκαίρι, είχαμε εστιάσει στα κομμάτια που είχε αδυναμίες ο αντίπαλος. Μας βγήκε και λίγο παραπάνω το παιχνίδι είναι η αλήθεια. Κάναμε μία πολύ καλή εμφάνιση, τα παιδιά μπροστά έκαναν πολλή δουλειά, ο καθένας και όλοι σαν σύνολο. Αχρείαστα τα γκολ που «φάγαμε» από στατικές φάσεις και πρέπει να το κοιτάξουμε. Μην κοιτάμε μόνο τη μεγάλη νίκη ή το 0-3 του ημιχρόνου, πρέπει να κοιτάξουμε και τα αρνητικά του παιχνιδιού, όπως ήταν αυτά τα δύο γκολ για μένα προσωπικά. Κοιτάμε όμως μπροστά, έχουμε πολύ δρόμο ακόμη, θέλουμε να πάμε μακριά στη διοργάνωση. Το δεύτερο ημίχρονο φάνηκε σαν να κράτησε περισσότερο, όντως! Ξέραμε όμως ότι ο αντίπαλος θα αντιδράσει. Αλλά για να πάρεις μία τέτοια νίκη, πρέπει να υποφέρεις στο ποδόσφαιρο και στο τέλος βγήκαμε νικητές».

Για το αν αυτές οι τρεις σερί νίκες ήταν μια απάντηση: «Είναι απάντηση σε εμάς τους ίδιους. Εμείς δεν σταματήσαμε ποτέ να πιστεύουμε στη δουλειά που κάνουμε από το καλοκαίρι. Σίγουρα είχαμε και άσχημα αποτελέσματα μέσα στη σεζόν, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δεν μπορείς να κερδίζεις όλα τα παιχνίδια. Περάσαμε αυτήν την δύσκολη περίοδο και ελπίζω να μην ξανάρθει. Με τη δουλειά μας αντιδράσαμε και όπως φάνηκε, αντιδράσαμε σωστά».

Για την ασίστ που έκανε στην φάση του 2-0 για τον Ζίβκοβιτς: «Η αλήθεια είναι πως μου αρέσει πιο πολύ να παίζω κάτω την μπάλα αλλά είναι αναλόγως και τι μου ζητάει ο προπονητής. Υπάρχει μία καλή συνεννόηση μπροστά με τον Αντρίγια, έχει ξαναγίνει και σε άλλα παιχνίδια, αν θυμάμαι καλά. Είναι αχρείαστο να συζητάμε για τη δικιά μου πάσα, είναι μία νίκη του ΠΑΟΚ μεγάλη».

Για την εμφάνιση του Τσιφτσή κόντρα στην Λιλ: «Η αλήθεια είναι πως έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο, τον ξέρω χρόνια, είναι από τα μέρη μου. Εγώ προσωπικά ήξερα τι τερματοφύλακας είναι, τώρα τον είδατε και εσείς και μακάρι να έχει την υγεία του το παιδί και να συνεχίσει έτσι».