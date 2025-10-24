ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η θερμοκρασία των ροφημάτων και η χρονική στιγμή κατανάλωσής τους φαίνεται να επηρεάζουν τη διάθεση και την υγεία, σύμφωνα με νέα αμερικανική μελέτη.

Η κατανάλωση κρύων ροφημάτων τους θερινούς μήνες συνδέθηκε με αυξημένο άγχος, προβλήματα ύπνου και γαστρεντερικές ενοχλήσεις στους ασιατικής καταγωγής συμμετέχοντες, ενώ οι λευκοί συμμετέχοντες ανέφεραν βελτιωμένη διάθεση και καλύτερο ύπνο όταν έπιναν ζεστά ροφήματα τον χειμώνα.

Οι ερευνητές επισημαίνουν πως τα αποτελέσματα δείχνουν συσχετίσεις και όχι αιτιακή σχέση, ενώ τονίζουν τη σημασία περαιτέρω μελετών για ασφαλέστερα συμπεράσματα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Σύμφωνα με επιστημονική δημοσίευση του San Diego State University, πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο British Journal of Nutrition εξετάζει τη σχέση μεταξύ της θερμοκρασίας των ροφημάτων και της διάθεσης ή της υγείας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή περισσότερων από 400 ενηλίκων αμερικανικής, ασιατικής ή λευκής καταγωγής.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, η θερμοκρασία φαγητού και ποτών φαίνεται να σχετίζεται με το άγχος, την αϋπνία και την ενόχληση στο πεπτικό σύστημα.

Στους ασιατικής καταγωγής συμμετέχοντες, η αυξημένη κατανάλωση κρύων ροφημάτων τους θερμούς μήνες σχετίστηκε με μεγαλύτερα επίπεδα άγχους, διαταραχές ύπνου και αισθήματα πληρότητας στην κοιλιά. Αντίθετα, οι λευκοί συμμετέχοντες ανέφεραν λιγότερη κατάθλιψη, καλύτερη ποιότητα ύπνου και λιγότερα γαστρεντερικά προβλήματα όταν κατανάλωναν ζεστά ροφήματα τον χειμώνα.

Οι ερευνητές αποδίδουν τις διαφορές αυτές κυρίως σε πολιτισμικές συνήθειες αλλά και σε ατομική ευαισθησία στη θερμοκρασία, με ισχυρότερες επιδράσεις σε άτομα με “κρύα χέρια”. Επισημαίνεται όμως πως πρόκειται για αυτοαναφερόμενα δεδομένα και ότι τα ευρήματα δείχνουν συσχετίσεις, όχι αιτιακές σχέσεις.

Η σχετική ανακοίνωση του πανεπιστημίου αναφέρει πως πρόκειται για την πρώτη μελέτη στις ΗΠΑ που διερευνά άμεσα τη σύνδεση μεταξύ ζεστής και κρύας διατροφικής κατανάλωσης και διαφόρων δεικτών υγείας, ειδικά σε σχέση με τα αυξανόμενα ποσοστά άγχους, αϋπνίας και πεπτικών διαταραχών.

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια επιδημιολογίας Tianying Wu σημείωσε ότι η έρευνα παρέχει μια “στιγμιότυπο για το πώς η κατανάλωση ζεστών και κρύων τροφών μπορεί να σχετίζεται με την υγεία”. Προσθέτει πως η επόμενη φάση θα πρέπει να περιλαμβάνει πιο αυστηρές προοπτικές και παρεμβατικές μελέτες, ειδικά για ηλικιωμένους ή άτομα με κακή κυκλοφορία που μπορεί να είναι πιο ευάλωτα στο κρύο.

Επιπλέον, ειδικοί σε θέματα ευεξίας αναφέρουν πως η κατανάλωση ζεστών ροφημάτων και φαγητών μπορεί να επηρεάσει θετικά το σύστημα χαλάρωσης του οργανισμού και να συμβάλλει στην παραγωγή νευροδιαβιβαστών όπως η σεροτονίνη, που σχετίζεται με τη διάθεση.

Τέλος, πρόσφατη μελέτη έδειξε πως η κατανάλωση καφέ το πρωί συνδέεται με αυξημένη διάθεση και ενθουσιασμό, ανεξάρτητα από την εξάρτηση στην καφεΐνη.