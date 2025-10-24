Σήμερα Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη της Αγίας Σεβαστιανής.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Σεβαστιανή,

Σεβαστίνα,

Σεβαστιάνα,

Σεβαστή,

Σέβη,

Σεβούλα,

Σεβαστούλα*.

Αγία Σεβαστιανή

Η Αγία Σεβαστιανή καταγόταν από την πόλη Σεβαστή της Φρυγίας και διδάχτηκε τη χριστιανική πίστη από τον απόστολο Παύλο, και πήρε τη θερμότητα και την ανδρεία του διδασκάλου της.

Η Αγία Σεβαστιανή έζησε τον 1ο αιώνα μ.Χ. και χρησιμοποιούσε τη ζωή της κάθε μέρα για την αλήθεια του Ευαγγελίου (στη Μαρκιανούπολη της Θράκης). Πήγαινε σε σπίτια ειδωλολατρών και μυούσε πολλές γυναίκες στους κόλπους της Εκκλησίας. Συνελήφθη γι’ αυτό επί αυτοκράτορας Δομετιανού και ηγεμόνος Σεργίου, κακοποιήθηκε και εξεδιώχθη από τον τόπο της.

Έφθασε στην Ηράκλεια της Θράκης όπου πάλι συνελήφθη, από τον ηγεμόνα Πομπηιανό, και φυλακίστηκε. Αλλά η γυναικεία της φύση, ντρόπιασε τους βασανιστές της. Οι υποσχέσεις δεν τη δελέασαν, οι απειλές δεν την έκαμψαν, και κάτω από βαριά μαρτύρια στάθηκε όρθια με όλη της τη γενναιοψυχία. Οι σάρκες της αγίας Σεβαστιανής σχίζονταν, αλλά τα χείλη, όπως και η καρδιά της, εξακολουθούσαν να υμνούν τον Χριστό. Τελικά, η μεγάλη αυτή αθλήτρια της Εκκλησίας μας, παρέδωσε τη ζωή της με τον δια αποκεφαλισμού.

Κατά τον αποκεφαλισμό της Αγίας Σεβαστιανής ως εκ θαύματος, αντί να τρέξει αίμα, έρευσε γάλα. Τότε ο ηγεμόνας διέταξε να βάλουν το σώμα και την κεφαλή της μέσα σε σάκο και μαζί με αυτά να βάλουν και 300 κιλά μολύβι και να την ρίξουν στη θάλασσα.

Το τίμιο λείψανο, ενταφιάστηκε σε ένα ξεχωριστό τόπο του Ρισηστού προς δόξα Θεού.

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Επίσης σήμερα είναι η Ημέρα του ΟΗΕ και η Παγκόσμια Ημέρα Ακτών.

Ανατολή ήλιου: 07:43 – Δύση ήλιου: 18:35

🌗 Σελήνη 22.2 ημερών