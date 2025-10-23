Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε χάρη στον Changpeng Zhao, τον καταδικασμένο ιδρυτή του γιγαντιαίου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Binance, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Σε δήλωσή της, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, ανέφερε ότι ο Τραμπ «άσκησε τη συνταγματική του εξουσία χορηγώντας χάρη στον κ. Zhao, ο οποίος διώχθηκε από την κυβέρνηση Μπάιντεν στο πλαίσιο του πολέμου της κατά των κρυπτονομισμάτων».

Ο Zhao δήλωσε σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X ότι είναι «βαθιά ευγνώμων για τη σημερινή χάρη και στον Πρόεδρο Τραμπ για την τήρηση της δέσμευσης της Αμερικής για δικαιοσύνη, καινοτομία και δικαιοσύνη». Πρόσθεσε: «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε την Αμερική να γίνει η πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων».

Η Binance, η μεγαλύτερη πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων στον κόσμο από άποψη όγκου συναλλαγών, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Zhao, ένας δισεκατομμυριούχος που είναι μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, παραιτήθηκε το 2023 από τη θέση του επικεφαλής της Binance, αφού η εταιρεία ομολόγησε την ενοχή της για την αποτυχία της να διατηρήσει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κατέβαλε πρόστιμο 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Zhao, πολίτης του Καναδά που γεννήθηκε στην Κίνα, πλήρωσε προσωπικά πρόστιμο 50 εκατομμυρίων δολαρίων και εξέτισε σχεδόν τέσσερις μήνες φυλάκισης πέρυσι, αφού ομολόγησε την ενοχή του για την ίδια κατηγορία. Ωστόσο, διατήρησε το μερίδιό του στην Binance, με έναν από τους διορισμένους του να αναλαμβάνει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας.

Η είδηση για τη χάρη δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά από την εφημερίδα Wall Street Journal.