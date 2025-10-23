Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:

Ξεκίνησε η μαζική παραγωγή 4 μοντέλων

Ελληνικά drones

===========

Διονύσης Σαββόπουλος

Ιστορίες του μάγου της σκηνής

Τα τραγούδια του απευθύνονταν σε όλους και στον καθένα χωριστά. Αφηγήσεις για την ανάγκη της συλλογικής ανάτασης, της κοινής συγκίνησης, αλλά και για τις παθογένειες της ελληνικής περιπέτειας. Αυτές θυμούνται οι φίλοι καλλιτέχνες και συνεργάτες που τον αποχαιρετούν σήμερα μέσω των «ΝΕΩΝ».

===========

ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο «Φραπές» των 2,5 εκατ. και της μιας Τζάγκουαρ

• Τι αποκαλύπτει η Αρχή κατά του ξεπλύματος

• Μαζικές πλέον οι συλλήψεις για την υπόθεση

===========

Ακίνητα

Οι Ελληνες αγοράζουν τοις μετρητοίς

• Τους ενδιαφέρουν σπίτια κάτω από €200.000

===========

Μαξίμου – Δένδιας

Συμφωνία ανακωχής, αλλά μέχρι νεωτέρας

• Ο ΥΕΘΑ ψήφισε την τροπολογία για τον Αγνωστο Στρατιώτη, ο Πρωθυπουργός περιμένει το σχέδιό του

• Στίγμα: Πυρίμαχα φυλάκια για τους εύζωνες

===========

Metron – Mega

«Ιδρώνουν» στην πρόθεση ΝΔ και αντιπολίτευση

===========

Τραμπ – Πούτιν

Και τώρα τι;

• Γιατί η συνάντηση μπήκε «στο περίμενε»

===========

Ενθετο Υγεία

Οδηγός διατροφής για τους άνω των 65

===========

Σκιάθος

Πώς το νησί έγινε φιλικό και στον αυτισμό

===========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Μετά το Μονζουίκ

Η διεθνής κατακραυγή για τον Σνάιντερ και η πρόταση για αλλαγή στον κανονισμό

Ευρώπη

Το «αντίο» του Κόντη, οι αλλαγές στον ΠΑΟΚ και η πίεση της ΑΕΚ