Κανείς δεν έχει αποσαφηνίσει τι πήγε στραβά στην πόλη Έρντινγκ της Γερμανίας όταν στη διάρκεια άσκησης των ενόπλων δυνάμεων, στρατιώτες άνοιξαν πυρ κατά αστυνομικών οι οποίοι με τη σειρά τους ανταπέδωσαν τα πυρά.

Η αστυνομία αναφέρει ότι υπάρχει «πλήρης ασάφεια» γύρω από την κατάσταση, ενώ η παρεξήγηση φαίνεται να προκλήθηκε από έλλειψη συντονισμού μεταξύ στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με τη BILD, νωρίς το βράδυ της Τετάρτης δεκάδες δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών αναπτύχθηκαν στην περιοχή που έπεσαν οι πυροβολισμοί.

Πληροφορίες της BILD αναφέρουν ότι η στρατιωτική αστυνομία διεξήγαγε άσκηση στην περιοχή.

Κάτοικοι που είδαν κουκουλοφόρους με όπλα να κινούνται γύρω από αχυρώνες, κάλεσαν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης, με αποτέλεσμα η αστυνομία του κρατιδίου να σημάνει συναγερμό μεγάλης κλίμακας.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν εκεί, οι στρατιώτες θεώρησαν πως η άφιξή τους αποτελούσε μέρος της άσκησης και άνοιξαν πυρ με εκπαιδευτικά πυρά.

Οι αστυνομικοί, πιστεύοντας ότι δέχονται πραγματικά πυρά, ανταπέδωσαν με πραγματικά όπλα, τραυματίζοντας έναν στρατιώτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο στρατιώτης δεν τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο.

Πηγές της BILD αναφέρουν ότι αστυνομικές δυνάμεις είχαν εμπλακεί στον σχεδιασμό της άσκησης, ωστόσο παραμένει ανεξήγητο γιατί η τοπική αστυνομία του Έρντινγκ δεν είχε ενημερωθεί.