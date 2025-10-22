Το Περιστέρι του Βασίλη Ξανθόπουλου συνεχίζει να εντυπωσιάζει σε Ελλάδα και Ευρώπη, πετυχαίνοντας άνετη νίκη με 102-67 επί της Κουτάισι, για τη 2η αγωνιστική του FIBA Europe Cup.

Οι «κυανοκίτρινοι» κυριάρχησαν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό και έδειξαν πως βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Ράιλι Άμπερκρομπι με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ξεχώρισαν επίσης οι Τάι Νίκολς (13π.), Σι Τζέι Χάρις (12π.), Δημήτρης Κακλαμανάκης (12π.) και Τζέικομπ Βαν Τούμπεργκεν (13π.).

Το Περιστέρι μπήκε καταιγιστικά στο παιχνίδι, έτρεξε ένα εντυπωσιακό 12-0 σερί και έδειξε από νωρίς ποιος έχει τον έλεγχο. Με άψογη κυκλοφορία της μπάλας και ενέργεια στην άμυνα, οι γηπεδούχοι έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο στο 30-19, σκορ που ήταν κολακευτικό για την Κουτάισι.

Στη δεύτερη περίοδο, οι παίκτες του Ξανθόπουλου έσφιξαν την άμυνα και περιόρισαν τους Γεωργιανούς σε μόλις 8 πόντους. Ο Κακλαμανάκης και ο Άμπερκρομπι ήταν καθοριστικοί στην επίθεση, ενώ ο Πέιν ξεχώρισε στα αμυντικά του καθήκοντα. Με 13 ασίστ στο ημίχρονο και σταθερό ρυθμό, το Περιστέρι πήγε στα αποδυτήρια με το 49-27.

Η τρίτη περίοδος απλώς επιβεβαίωσε την κυριαρχία των γηπεδούχων και η διαφορά εκτοξέυτηκε! Ο Ξανθόπουλος έκανε εκτεταμένο ροτέισον, έδωσε χρόνο συμμετοχής σε όλους, και το 76-46 στο 30’ έδειξε ξεκάθαρα τη διαφορά δυναμικότητας.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, το Περιστέρι συνέχισε με σοβαρότητα, διατήρησε υψηλό ρυθμό και έφτασε με άνεση στο τελικό 102-67. Το σύνολο του κόουτς Ξανθόπουλου έφτασε σε ακόμη ένα ροζ φύλλο αγώνα στη φετινή διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 30-19, 49-27, 76-46, 102-67