Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν το μεσημέρι στο Ρέθυμνο, ύστερα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε χώρο κουζίνας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Συντονιστικό Κέντρο, στο σημείο έσπευσαν δέκα οχήματα με είκοσι πυροσβέστες. Στην κουζίνα υπήρχαν φιάλες υγραερίου, γεγονός που αύξησε τον κίνδυνο και κατέστησε αναγκαία την άμεση επέμβαση των δυνάμεων.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε λειτουργούσα μονάδα στον Κεραμέ του Δήμου Αγίου Βασιλείου, με αποτέλεσμα να εκκενωθεί προληπτικά ο χώρος από τουρίστες και εργαζομένους.

Η φωτιά κατασβέστηκε πλήρως, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή ζημιές στις εγκαταστάσεις.