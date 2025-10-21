Η πομπή που μετέφερε τη σορό νεκρού ομήρου παραδόθηκε από τη Χαμάς και έφτασε στο Εθνικό Κέντρο Ιατροδικαστικής στο Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός υπό την καθοριστική μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Η Χαμάς έχει παραδώσει 14 από τους 48 νεκρούς ομήρους που προβλέπονται από τη συμφωνία, ενώ το Ισραήλ έχει απελευθερώσει σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Στο μεταξύ, Αμερικανοί απεσταλμένοι και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς συναντώνται με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης της εκεχειρίας στη Γάζα μετά την πρόσφατη έκρηξη βίας.