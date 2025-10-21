Το κόστος ανοικοδόμησης της Συρίας, έπειτα από έναν πόλεμο 13 ετών που κατέστρεψε τις υποδομές της χώρας, ενδέχεται να ξεπεράσει τα 216 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας που δημοσιεύθηκε την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2ο25.

«Οι προκλήσεις που έρχονται είναι τεράστιες, όμως η Παγκόσμια Τράπεζα είναι έτοιμη να εργαστεί στο πλευρό του συριακού λαού και της διεθνούς κοινότητας για να υποστηρίξει την ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση», δήλωσε ο Ζαν-Κλοντ Καρέ, διευθυντής του Τμήματος Μέσης Ανατολής της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι «τα κόστη της ανοικοδόμησης εκτιμώνται σε περισσότερα από 216 δισ. δολάρια (186 δισ. ευρώ) έπειτα από περισσότερα από 13 χρόνια σύγκρουσης», που «κατέστρεψε τη συριακή οικονομία, με πραγματικό ΑΕΠ σε πτώση σχεδόν 53% ανάμεσα στο 2010 και το 2022».

Η ανοικοδόμηση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τη νέα ισλαμιστική ηγεσία της χώρας, η οποία ανέλαβε την εξουσία τον Δεκέμβριο του 2024, μετά την ανατροπή του Μπασάρ Αλ Άσαντ. Οι νέες αρχές βασίζονται κυρίως σε στήριξη από τις πλούσιες μοναρχίες του Κόλπου, ενώ έχουν ήδη υπογραφεί συμφωνίες για επενδύσεις με χώρες της περιοχής, όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και η Τουρκία.

Ο εμφύλιος πόλεμος, που ξέσπασε το 2011 μετά τη βίαιη καταστολή λαϊκής εξέγερσης από το καθεστώς Άσαντ, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον μισό εκατομμύριο ανθρώπους και οδήγησε σε μαζικές μετακινήσεις εκατομμυρίων προσφύγων και εκτοπισμένων.

Οι περιοχές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές ήταν το Χαλέπι (βόρεια), η επαρχία της Δαμασκού και η επαρχία Χομς (κέντρο), σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.

«Μεταξύ των κατηγοριών που έχουν αποτιμηθεί, οι υποδομές επλήγησαν περισσότερο, αντιπροσωπεύοντας το 48% του συνόλου των καταστροφών (52 δισ. αμερικανικά δολάρια), ακολουθούν τα κτήρια κατοικιών (33 δισ. δολάρια) και τα μη οικιστικά κτήρια (23 δισ. δολάρια)», σημειώνεται στην έκθεση.

Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι το συνολικό κόστος ανοικοδόμησης είναι δεκαπλάσιο του προβλεπόμενου ΑΕΠ της Συρίας για το 2024.

Ο υπουργός Οικονομικών της Συρίας, του οποίου οι δηλώσεις περιλαμβάνονται στην έκθεση, τόνισε: «Θα αποτελέσει μια σημαντική βάση προκειμένου να αποτιμηθεί το εύρος των μαζικών καταστροφών και του κόστους της ανοικοδόμησης που μας περιμένει». Και πρόσθεσε: «Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι επιτακτική ανάγκη για τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιήσει την υποστήριξη και τους εταίρους της προκειμένου να βοηθήσει τη Συρία ».