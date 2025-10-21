Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι παραμένει αδιευκρίνιστο το πότε θα πραγματοποιηθεί η πολυαναμενόμενη σύνοδος κορυφής ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τη ρωσική προεδρία, καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει προτείνει συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει την πρόθεσή του να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, τον πιο αιματηρό στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο, έχει αναγνωρίσει ότι η επίτευξη ειρήνης είναι πιο δύσκολη από μια εκεχειρία στη Γάζα ή την επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν.

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Πούτιν στις 16 Οκτωβρίου, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του, Μάρκο Ρούμπιο, και ο Ρώσος ομόλογός του Σεργκέι Λαβρόφ θα συναντηθούν εντός της εβδομάδας, στο πλαίσιο προετοιμασίας μιας πιθανής συνόδου στη Βουδαπέστη μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Η Μόσχα, ωστόσο, δεν έχει δώσει καμία επίσημη ημερομηνία για τη συνάντηση. Σύμφωνα με το CNN, ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι η συνάντηση Ρούμπιο–Λαβρόφ έχει προς το παρόν «παγώσει».

Το ίδιο δίκτυο επικαλέστηκε πηγή που υποστήριξε ότι οι δύο υπουργοί έχουν διαφορετικές προσδοκίες ως προς το πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί ένα πιθανό τέλος στον πόλεμο.

Ο Λαβρόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι συμφώνησε με τον Ρούμπιο να διατηρήσουν τις τηλεφωνικές επαφές. Το Κρεμλίνο, από την πλευρά του, τόνισε πως είναι αδύνατον να αναβληθεί μια σύνοδος που δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

«Ακούστε, έχουμε τη συμφωνία των προέδρων, αλλά δεν μπορούμε να αναβάλουμε αυτό που δεν έχει οριστικοποιηθεί. Ούτε ο πρόεδρος Τραμπ ούτε ο πρόεδρος Πούτιν έδωσαν ακριβείς ημερομηνίες. Χρειαζόμαστε προετοιμασία, σοβαρή προετοιμασία. Αυτό μπορεί να πάρει χρόνο. Αυτός είναι ουσιαστικά ο λόγος που εξαρχής δεν δόθηκαν ακριβείς ημερομηνίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων αν η Μόσχα γνωρίζει πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής της συνόδου, ο Πεσκόφ απάντησε: «Όχι, δεν γνωρίζουμε».