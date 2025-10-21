Δύο ακόμη άνδρες συνελήφθησαν για το θάνατο του παιδεραστή τραγουδιστή των Lostprophets, Ίαν Γουάτκινς.

Ο Watkins, 48 ετών, εξέτιε ποινή φυλάκισης 29 ετών για πολλαπλά σεξουαλικά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων σοβαρών εγκλημάτων κατά μικρών παιδιών και βρεφών, στη φυλακή HMP Wakefield, στο West Yorkshire.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του SkyNews, δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι στη φυλακή νωρίτερα αυτό το μήνα.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 23 και 39 ετών, συνελήφθησαν ως ύποπτοι για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία και βρίσκονται υπό αστυνομική κράτηση.

Την περασμένη εβδομάδα, δύο άνδρες κατηγορήθηκαν για φόνο σε σχέση με το περιστατικό.

Ο επιθεωρητής James Entwistle της Ομάδας Ανθρωποκτονιών δήλωσε: «Συνεχίζονται οι εκτενείς έρευνες σε σχέση με τη δολοφονία του Ian Watkins και αυτές οι συλλήψεις αποτελούν μέρος αυτών. Η οικογένεια του Ίαν Γουάτκινς ενημερώνεται καθώς προχωρά η έρευνα. Ωστόσο, δεν αναμένουμε άμεσες εξελίξεις σε αυτό το στάδιο».