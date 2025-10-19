Ενδεκάδα με πολλές εκπλήξεις από τον Μανόλο Χιμένεθ για την αποψινή μεγάλη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Ο 61χρονος τεχνικός αφήνει στον πάγκο τον Λορέν Μορόν για να δώσει φανέλα βασικού στον Τίνο Καντεβέρε, μαζί με ακόμα τέσσερα νέα πρόσωπα. Ρόουζ, Φαντιγκά. Γένσεν και Αλφαρελά, με τον τελευταίο να κάνει το ντεμπούτο του στα κιτρινόμαυρα.

Ο Φαντιγκά θα παίξει στα δεξιά της άμυνας και ο Τεχέρο μετατοπίζεται στα αριστερά. Ο Ρόουζ θα είναι ο παρτενέρ του Φαμπιάνο στα στόπερ και ο Γένσεν μπροστά από τους Μόντσου-Γαλανόπουλο στα χαφ.

Η ενδεκάδα του Άρη: Διούδης – Φαντιγικά, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Τεχέρο – Γαλανόπουλος, Μόντσου – Σίστο, Γένσεν, Αλφαρελά – Καντεβέρε.

Στον πάγκο οι: Αθανασιάδης, Φρίντεκ, Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Παναγίδης, Ντούντου, Μορόν, Γιαννιώτας, Μεντίλ, Δώνης, Μισεουί, Μορουτσάν