Λίγους μήνες μετά την ψήφιση του νέου πειθαρχικού δικαίου για τους δημόσιους υπαλλήλους, οι αρμόδιες υπηρεσίες εντείνουν τις προσπάθειες για την έγκαιρη εφαρμογή του. Καλούνται να διαχειριστούν τον μεγάλο όγκο εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων, οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

Πέρα από την αυστηροποίηση των ποινών και τη διεύρυνση των περιπτώσεων απόλυσης υπαλλήλου –όπως η διετής άρνηση συμμετοχής στην αξιολόγηση– ο νόμος 5225/25, που ψηφίστηκε στα τέλη Αυγούστου κατόπιν εισήγησης του υπουργείου Εσωτερικών, προβλέπει την κατάργηση των συλλογικών πειθαρχικών οργάνων. Στη θέση τους δημιουργείται το Πειθαρχικό Συμβούλιο Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, με συμμετοχή λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Η μετάβαση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, υπό την πίεση των προθεσμιών. Πριν από την οριστική παύση λειτουργίας τους την 1η Ιανουαρίου 2027, τα 100 πρωτοβάθμια και το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο πρέπει να ολοκληρώσουν έως τα τέλη του 2026 όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις που υπήρχαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Οι πρόεδροι των πρωτοβάθμιων συμβουλίων οφείλουν, το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025 –με ενδεχόμενο δίμηνης παράτασης– να ενημερώσουν την εφαρμογή e-peitharxika με τα βασικά στοιχεία κάθε εκκρεμούς υπόθεσης έως την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, δηλαδή μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου 2025.

Στην εφαρμογή καταχωρίζεται επίσης δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των υποθέσεων, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος από τη δημοσίευση του νόμου. Συνεπώς, οι εκκρεμείς υποθέσεις θα πρέπει να έχουν περαιωθεί έως τις αρχές Σεπτεμβρίου 2026.

Οι υποθέσεις που θα παραπεμφθούν στα πειθαρχικά όργανα από τις 2 Σεπτεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 πρέπει να καταχωριστούν στην εφαρμογή έως το τέλος του έτους. Η νομοθεσία προβλέπει ρητά ότι «ο χρόνος περαίωσής τους δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υπερβαίνει το ένα έτος από την ημερομηνία παραπομπής τους».

Η λειτουργία της εφαρμογής e-peitharxika

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-peitharxika, που αναπτύχθηκε από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία από τις αρχές του 2024. Σε αυτήν καταχωρούνται πληροφορίες για όλα τα στάδια της πειθαρχικής διαδικασίας και της προδικασίας για υπαλλήλους του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, εξαιρουμένου του στρατιωτικού προσωπικού.

Από τα δεδομένα που έχουν ήδη εισαχθεί στην πλατφόρμα προκύπτει ότι το έργο των συλλογικών οργάνων είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Πρέπει να περαιωθούν περισσότερες από 2.600 υποθέσεις, πολλές εκ των οποίων εκκρεμούν για πάνω από πέντε χρόνια.

Συγκεκριμένα, εκκρεμούν 41 προκαταρκτικές εξετάσεις από το 2021, 726 από το 2022, 755 από το 2023, 740 από το 2024 και 384 από το 2025.

Επιτάχυνση της πειθαρχικής δικαιοσύνης

Παρά τις δυσκολίες, έχει σημειωθεί πρόοδος στην επιτάχυνση της πειθαρχικής δικαιοσύνης, χάρη στα βήματα ψηφιοποίησης. Ο αριθμός των υπαλλήλων για τους οποίους ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη ή εκδόθηκε απόφαση έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Ενδεικτικά, το 2022 ασκήθηκαν διώξεις σε 1.792 υπαλλήλους, το 2023 σε 1.886, το 2024 σε 2.325, ενώ το 2025 έχουν ήδη φθάσει τις 2.383.