Στο νοσοκομείο παραμένι ο Διονύσης Σαββόπουλος μετά την αδιαθεσία που ένιωσε. Ο ίδιος υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων και όπως φαίνεται, η κατάσταση του σπουδαίου τραγουδοποιού παραμένει σταθερή και παρουσιάζει βελτίωση. Ο ίδιος ανταποκρίνεται θετικά στην αγωγή που του χορηγείται από τους θεράποντες ιατρούς.

Οι στενοί του συνεργάτες και η οικογένειά του δηλώνουν αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του. Εκφράζουν την ελπίδα ότι ο αγαπημένος δημιουργός θα λάβει εξιτήριο μέσα στην επόμενη εβδομάδα και θα επιστρέψει σύντομα στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Η περιπέτεια της υγείας του ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, όταν, αμέσως μετά το τέλος των εμφανίσεών του στο «Άλσος», διαγνώστηκε με καρκίνο στον πνεύμονα. Ο ίδιος είχε μιλήσει ανοιχτά για τη διάγνωση που τον αιφνιδίασε, αλλά και τον κινητοποίησε να αντιμετωπίσει τη νέα πραγματικότητα.

«Μια και είχα χρόνο στη διάθεσή μου, πήγα να δω τους γιατρούς, γιατί είχα κάτι ενοχλήσεις. Στις εξετάσεις διαπιστώθηκε καρκίνος στον πνεύμονα. Έτσι ξαφνικά; Όχι και τόσο ξαφνικά» είχε τονίσει.