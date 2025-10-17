Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Θα έχετε σήμερα αρκετές επιτυχίες αλλά προκειμένου να τα καταφέρετε αναίμακτα, θα πρέπει το πρώτο μισό της ημέρας να είστε συνεχώς σε εγρήγορση. Όσοι είστε γεννημένοι μέσα στον Μάρτιο θα τα βρείτε λίγο δύσκολα και το αποτέλεσμα της μάχης που θα δώσετε θα έχει άμεσο αντίκτυπο στη φήμη σας. […]
Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Η αισιοδοξία και η θετική σας ενέργεια θα σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε κάθε εμπόδιο. Αν κυνηγήσετε έναν στόχο με επιμονή, ίσως ανακαλύψετε απρόσμενα ταλέντα που δεν γνωρίζατε ότι διαθέτετε. Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Η οικογένεια και το σπίτι βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός σας. Ο χρόνος […]
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Σήμερα δύσκολα θα καθίσετε σε μια γωνία ακίνητοι αφού θα θέλετε συνεχώς να είστε σε κίνηση. Το καλύτερο, ωστόσο, θα ήταν να μείνετε μακριά από αγγαρείες που ενδεχομένως θα θελήσουν πολλοί να σας φορτώσουν. Μπορεί καλύτερα να αφοσιωθείτε στο διάβασμα, στην απόκτηση νέων γνώσεων ή ακόμα και σε πνευματικές […]