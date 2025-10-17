Σε μια εποχή αυξανόμενης γεωπολιτικής έντασης και ανησυχίας για την ασφάλεια, η γερμανική κυβέρνηση προχωρά σε ένα σημαντικό βήμα ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας.

Αναλυτικότερα, προ ημερών, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Αντιμετώπισης Καταστροφών (BBK) παρουσίασε έναν ανανεωμένο οδηγό επιβίωσης και προετοιμασίας για κρίσεις, ο οποίος μεταξύ άλλων περιλαμβάνει πλέον σαφείς οδηγίες για το πώς πρέπει να ενεργούν οι πολίτες σε περίπτωση πολέμου, εκρήξεων ή αεροπορικών επιθέσεων.

Πέρα από τα «κλασικά» θέματα -όπως η προετοιμασία για διακοπή ρεύματος, ακραία καιρικά φαινόμενα, η δημιουργία αποθέματος έκτακτης ανάγκης και η γνώση των σημάτων προειδοποίησης- ο νέος οδηγός περιλαμβάνει πλέον και οδηγίες συμπεριφοράς σε πολεμικές συνθήκες. Επιπλέον, παρέχει συμβουλές για τη διαχείριση του φόβου και του άγχους σε κρίσιμες καταστάσεις, τόσο για τους ίδιους τους πολίτες όσο και για τις οικογένειές τους και ιδιαίτερα για τα παιδιά.

«Στόχος του νέου οδηγού η στήριξη και η καθοδήγηση»

Ο πρόεδρος του BBK, Ραλφ Τίσλερ, δήλωσε ότι στόχος του νέου οδηγού είναι «να προσφέρει στήριξη και καθοδήγηση σε μια εποχή που η παγκόσμια κατάσταση προκαλεί ανησυχία». Κάλεσε, μάλιστα, όλους τους πολίτες της Γερμανίας να έχουν τον οδηγό, σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή, εύκολα προσβάσιμο, τονίζοντας ότι περιλαμβάνει πρακτικές και εύκολες στην εφαρμογή συμβουλές για την καλύτερη προετοιμασία απέναντι σε κάθε είδους κρίση.

«Κάθε ένας από τους περίπου 83.000 κατοίκους στη Γερμανία ώστε να μπορεί να διαφύγει», λέει ο επικεφαλής των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών, Μάρτιν Γίεγκερ.

Η νέα έκδοση του οδηγού διατίθεται δωρεάν σε μορφή φυλλαδίου ή ψηφιακού αρχείου, ενώ περιλαμβάνει QR κωδικούς που παραπέμπουν σε επιπλέον πληροφορίες. Ο οδηγός μεταφράζεται ήδη σε επτά γλώσσες, καθώς και στη νοηματική.

Με αυτή την αναθεώρηση, το BBK επιδιώκει να προσεγγίσει τα τμήματα του πληθυσμού που δεν έχουν ακόμα λάβει μέτρα ατομικής προετοιμασίας. Σύμφωνα με σχετική έρευνα, το 53% των πολιτών δεν έχει προβεί σε καμία μορφή πρόληψης για έκτακτες ανάγκες. Στόχος είναι η ένταξη της κρίσιμης προετοιμασίας στην καθημερινότητα μέσα από ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες οδηγίες.

Το σακίδιο έκτακτης ανάγκης περίπτωση κρίσης

Σύμφωνα με τις οδηγίες κάθε μέλος μιας οικογένειας πρέπει να προετοιμάσει ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης (όχι βαλίτσα) το οποίο θα περιλαμβάνει:

Φάρμακα

Υλικά πρώτων βοηθειών

Ραδιόφωνο με μπαταρία για ενημέρωση (για το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης) και εφεδρικές μπαταρίες

Τρόφιμα για δύο ημέρες

Μπουκάλια νερό

Μαχαιροπίρουνα και σερβίτσια

Υπνόσακος ή κουβέρτα

Ρούχα για μερικές ημέρες

Καλύμματα κεφαλής και γάντια

Αδιάβροχα ρούχα και παπούτσια ή γαλότσες

Όσον αφορά τα παιδιά απαιτείται μια θήκη για το λαιμό ή κάψουλα SOS με όνομα, ημερομηνία γέννησης ή διεύθυνση κατοικίας.