Ο Ace Frehley, κιθαρίστας και συνιδρυτής των Kiss, πέθανε χθες στα 74 του χρόνια, ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Η εκπρόσωπος του Frehley, η Λόρι Λουζαραριάν, απέδωσε τον θάνατό του σε μια πρόσφατη πτώση που είχε στο σπίτι του, σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone.

«Είμαστε συντετριμμένοι», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η οικογένειά του προσθέτοντας ότι η αγάπη των οικείων του, τα τρυφερά τους λόγια και οι προσευχές τους τον περιέβαλαν τις τελευταίες στιγμές του.

«Το μέγεθος της απώλειάς του είναι επικών διαστάσεων και ακατανόητο. Αναλογιζόμενοι όλα τα απίστευτα επιτεύγματά του στη διάρκεια της ζωής του, η μνήμη του Ace θα είναι παντοτινή»,συνεχίζει η ανακοίνωση.

Το θρυλικό συγκρότημα με το χαρακτηριστικό μακιγιάζ, τα δερμάτινα κοστούμια και τα πυροτεχνήματα στις συναυλίες του, εμφανίστηκε τη δεκαετία του 70.

Θεωρήθηκαν μάλιστα προπομποί της χέβι μέταλ.

Επιτυχίες τους από το 1975, όπως το “Rock and Roll All Nite” και το άλμπουμ τους “Alive!” έχουν μείνει στην ιστορία της ροκ μουσικής.

Και τα 26 άλμπουμ τους έγιναν χρυσά πουλώντας τουλάχιστον 500.000 αντίτυπα το καθένα στις ΗΠΑ – τα περισσότερα που πουλήθηκαν στη χώρα από αμερικανικό μουσικό συγκρότημα – και 14 έγιναν πλατινένια πουλώντας πάνω από ένα εκατομμύριο παρότι κάποιες από αυτές τις επιτυχίες κυκλοφόρησαν μετά την αποχώρηση του Φρίλι από το συγκρότημα.

Ο Φρίλι, ο τραγουδιστής και μπασίστας Τζιν Σίμονς, ο κιθαρίστας Πολ Στάνλεϊ και ο ντράμερ Πίτερ Κρις, είχαν ο καθένας την δική του ξεχωριστή εμφάνιση και το alter ego του.

Με ένα αστέρι ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του ο Φρίλι ήταν γνωστός και ως “Spaceman”.

Ο Φρίλι παρέμεινε στο συγκρότημα σε όλη τη διάρκεια της μεγάλης επιτυχίας του, τα χρόνια του 70, και συμμετείχε στην επανένωσή του στα χρόνια του 90.

Ως σόλο καλλιτέχνης ηχογράφησε την επιτυχία του 1978 “New York Groove”.

Ο Πολ Ντάνιελ Φρίλι γεννήθηκε στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης στις 27 Απριλίου 1951.

Ως έφηβος έπαιζε κιθάρα και αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική όταν είδε σε συναυλία τους Who και τους Cream.

Αφού εντάχθηκε σε διάφορα συγκροτήματα απάντησε σε μια αγγελία σε εφημερίδα που είχε δημοσιεύσει ένα συγκρότημα που αναζητούσε κιθαρίστα.

Τότε συνάντησε τους Σίμονς, Στάνλεϊ και Κρις στον χώρο που έκαναν πρόβες στο Κουίνς.