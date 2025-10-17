Η ενδεκάδα του Άρη για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό έχει εξελιχθεί σε «σταυρόλεξο» για δύσκολους λύτες και με τον Ανδαλουσιανό να κρατάει όλες τις απαντήσεις.

Απαντήσεις βέβαια στις οποίες ίσως να μην έχει καταλήξει ούτε ο ίδιος, όπως φαίνεται μέσα από όσα δοκιμάζει τα τελευταία 24ωρα στις προπονήσεις.

Τις προηγούμενες δύο μέρες ο 61χρονος τεχνικός τσέκαρε αρκετά σχήματα και με επίκεντρο τη γραμμή κρούσης του. Γένσεν, Αλφαρελά και Καντεβέρε είναι εκείνοι που αλλάζουν τον… χάρτη της ενδεκάδας και έχου αυξήσει τις σκέψεις του προπονητή, κυρίως για την τριάδα πίσω από τον Λορέν Μορόν. Εκεί όπου θέση διεκδικούν επίσης οι Μορουτσάν και Σίστο. Ο Γένσεν θα είναι κατά πάσα πιθανότητα στο «10», ενώ τη θέση του αριστερού εξτρέμ διεκδικούν οι Σίστο και Αλφαρελά.

Ακόμα και η σταθερότητα της άμυνας «παίζεται», αφού θέση διεκδικούν οι Σούντμπεργκ και Φαντιγκά, με τους Διούδη, Μόντσου, Γαλανόπουλο και Μορόν να είναι ίσως οι πιο σίγουροι στο πλάνο του προπονητή.

Στη σημερινή προπόνηση ο Χιμένεθ… έριξε ταχύτητα και απέφυγε τις δοκιμές, λέγοντας και στους παίκτες ότι ακόμα δεν έχει κατασταλάξει και έτσι το ενδιαφέρον μεταφέρεται αύριο, με το ενδεχόμενο τουλάχιστον 2-3 εκπλήξεων να είναι ορατό.

Αυτό που δεν… διαπραγματεύεται ο Ανδαλουσιανός είναι τη φιλοσοφία που περιμένει από την ομάδα του στο επερχόμενο ντέρμπι. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας εστίασε αρκετά στο κομμάτι του pressing. Θέλει τρεξίματα, εντάσεις και έναν Άρη ο οποίος δεν θα αφήσει τον Παναθηναϊκό να κάνει το παιχνίδι του. Με πιο απλά λόγια; Θέλει ενέργεια από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, ώστε ο Άρης να «πατήσει» πάνω σε αυτήν και να βγάλει τις αρετές του.

Πάνω σε αυτό το σκεπτικό είναι πιθανό να γίνουν και οι τελικές επιλογές της ενδεκάδας από τον Ισπανό τεχνικό, ώστε να πάρει αυτή την ενέργεια από το ξεκίνημα και να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα της έδρας.