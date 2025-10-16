Με ανάρτησή του την Πέμπτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι εάν η Χαμάς συνεχίσει τις δολοφονίες στη Γάζα, «δεν θα μας αφήσει άλλη επιλογή παρά να μπούμε και να τους σκοτώσουμε».

Το τηλεοπτικό δίκτυο της Χαμάς είχε μεταδώσει την Τρίτη βίντεο που έδειχνε ομαδική εκτέλεση εγκληματιών και φερόμενων «συνεργατών» των ισραηλινών δυνάμεων.

Τότε ο αμερικανός πρόεδρος είχε κάνει λόγο για εκτελέσεις μελών εγκληματικών οργανώσεων, υποστηρίζοντας πως δεν ήταν κάτι που τον ενόχλησε. «Σκότωσαν αρκετά μέλη συμμοριών. Και αυτό δεν με ενόχλησε ιδιαίτερα, για να είμαι ειλικρινής», είχε πει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Υπενθυμίζεται ‘ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να επιτρέψει στις ισραηλινές δυνάμεις να ξαναρχίσουν τις μάχες στη Γάζα, εάν η Χαμάς δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της συμφωνηθείσας εκεχειρίας.

“Το Ισραήλ θα επιστρέψει σε αυτούς τους δρόμους μόλις το πω. Εάν το Ισραήλ μπορούσε να πάει και να τους χτυπήσει, θα το έκανε”, δήλωσε ο Τραμπ στο αμερικανικό δίκτυο CNN σε μια σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία όταν ρωτήθηκε τι θα συμβεί αν η Χαμάς αρνηθεί να αφοπλιστεί.

Τα σχόλια του Τραμπ έρχονται εν μέσω εντάσεων, καθώς το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι δεν τηρεί τη συμφωνία για την επιστροφή των νεκρών ομήρων, στο πλαίσιο της ειρηνευτικής πρότασης για τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Γάζα.