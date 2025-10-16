Η Τουρκία θα συμμετάσχει στην έρευνα για τον εντοπισμό των νεκρών που βρίσκονται κάτω από σωρούς ερειπίων στη Λωρίδα της Γάζας, στέλνοντας μια ειδική ομάδα διασωστών, ανέφεραν πηγές του υπουργείου Άμυνας.

Οι έρευνες θα γίνουν από τους διασώστες της Afad, της τουρκικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών και επειγουσών καταστάσεων.

«Μια ομάδα της Afad θα αναλάβει την έρευνα» είπε ένας Τούρκος αξιωματούχος, διευκρινίζοντας ότι ήδη «81 μέλη της υπηρεσίας βρίσκονται επί τόπου, υπό τον συντονισμό του υπουργείου Εξωτερικών».

Οι διασώστες αυτής της ομάδας επιχειρούν συχνά σε δύσκολες περιπτώσεις, όπως στους σεισμούς που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία.

Η Afad λέει ότι τα τελευταία χρόνια έχει εκτελέσει αποστολές διάσωσης σε περισσότερες από 50 χώρες και στις πέντε ηπείρους, όπως στη Σομαλία, τα Παλαιστινιακά Εδάφη, τον Ισημερινό, τις Φιλιππίνες, το Νεπάλ, την Υεμένη, τη Μοζαμβίκη και το Τσαντ.