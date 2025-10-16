Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, ο Άρης στοχεύει να αλλάξει ρότα και να αφήσει πίσω του τα στραβοπατήματα απέναντι σε Πανσερραϊκό και ΟΦΗ. Ένα μεγάλο ματς όπως αυτό με τον Παναθηναϊκό φαντάζει ως η ιδανική στιγμή για επανεκκίνηση.

Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ επιδιώκει να ξαναβρεί τη σταθερότητα και την αποτελεσματικότητα που της έλειψαν στα πρόσφατα παιχνίδια. Στο πλαίσιο αυτό, καθοριστικό ρόλο καλούνται να παίξουν οι ποδοσφαιριστές-κλειδιά, με τον Λορέν Μορόν να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Ο Ισπανός επιθετικός ψάχνει το «ξέσπασμά» του στο σκοράρισμα, καθώς στα πρώτα έξι παιχνίδια του πρωταθλήματος έχει σκοράρει μόλις μία φορά. Στοιχείο που έχει επηρεάσει αισθητά την επιθετική λειτουργία του Άρη. Ο ίδιος ευελπιστεί να αλλάξει τα δεδομένα από το προσεχές ντέρμπι, όπου έχει αποδεδειγμένα καλή παράδοση απέναντι στους «πράσινους».

Κόντρα στο «τριφύλλι», ο Μορόν μετρά τρία γκολ σε επτά συμμετοχές, δύο στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και ένα πέρσι στο ΟΑΚΑ. Ολα σε αγώνες της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Μια στατιστική που μπορεί να θεωρηθεί και καλός οιωνός.

Συνολικά, ο 31χρονος φορ έχει σημειώσει 12 γκολ σε 30 ντέρμπι, δηλαδή 0,4 γκολ ανά αγώνα. Μία επίδοση που δείχνει πως στα μεγάλα παιχνίδια ξέρει να βγαίνει μπροστά.

Το ματς της Κυριακής (19/10) αποτελεί για τον Μορόν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να επιστρέψει στα γκολ και, ταυτόχρονα, να βοηθήσει τον Άρη να χτίσει ένα νέο, πιο σταθερό μομέντουμ μετά το όχι και τόσο πειστικό ξεκίνημα της σεζόν.