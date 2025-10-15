Οι επιστροφές παικτών ήταν βασικό ζητούμενο από καιρό στον Άρη. Οι πολλοί τραυματίες έκαναν δύσκολο τον πρώτο μήνα του Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος πλέον διαχειρίζεται μία αρκετά διαφορετική κατάσταση.

Είναι χαρακτηριστικό είναι ότι μέχρι πριν λίγες εβδομάδες ο Ανδαλουσιανός τεχνικός κοιτούσε το ιατρικό δελτίο και έβλεπε από πέντε μέχρι και επτά ονόματα ποδοσφαιριστών. Βασικών μάλιστα! Πλέον, αυτός ο αριθμός έχει μειωθεί στους τρεις και με τους δύο -Μεντίλ και Ράτσιτς- να έχουν ελπίδες για να βρίσκονται στην αποστολή του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Τα σίγουρα νέα πρόσωπα σε αυτήν είναι οι Μιγκέλ Αλφαρελά και Φρέντρικ Γένσεν, επιστρέφοντας στην αγωνιστική δράση μετά από έναν μήνα. Μαζί με τον πιο έτοιμο Τίνο Καντεβέρε, προσφέρουν τρεις νέες επιλογές στον προπονητή. Και όλες μάλιστα στη μεσοεπιθετική γραμμή όπου υπάρχει πρόβλημα στη δημιουργία και στο σκοράρισμα.

Ο Καντεβέρε έχει αγωνιστεί ελάχιστα υπό τις οδηγίες του Χιμένεθ, ενώ οι άλλοι δύο δεν έχουν παίξει ούτε λεπτό στην εποχή του Ισπανού. Για τον τελευταίο, λοιπόν, είναι κάτι σαν «μεταγραφές» και ήδη τον βοηθούν ώστε να δοκιμάζει περισσότερα σχήματα στις προπονήσεις. Οπως κάνει αυτή την εβδομάδα δηλαδή και με φόντο τον Παναθηναϊκό.

Δεν αποκλείεται ακόμα και το ενδεχόμενο κάποιος από τους Αλφαρελά-Καντεβέρε να πάρει φανέλα βασικού, με δεδομένο ότι για τον Γένσεν φαντάζει αρκετά πιθανό.

Η γραμμή κρούσης του Άρη αλλάζει με αρκετά νέα πρόσωπα και πλέον ο στόχος είναι αυτό να αποτυπωθεί σε μία καλύτερη εικόνα και φυσικά καλύτερη αποτελεσματικότητα στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.