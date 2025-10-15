Τέλος στη δράση δύο 16χρονων ληστών που τρομοκρατούσαν υπαλλήλους περιπτέρων στα νότια προάστια της Αθήνας, έβαλε ειδική ομάδα της ΕΛ.ΑΣ., ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση. Η εξάρθρωση της ομάδας έγινε κατόπιν συνεργασίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής με τα Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιούπολης, Ελληνικού-Αργυρούπολης και Αλίμου.

Οι δύο ανήλικοι συνελήφθησαν στην Ηλιούπολη, βραδινές και πρωινές ώρες της 12ης και 13ης Οκτωβρίου 2025. Λίγο πριν από τη σύλληψή τους, ο ένας από τους δράστες είχε διαπράξει δύο ένοπλες ληστείες σε περίπτερα στην Ηλιούπολη και την Αργυρούπολη.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι αστυνομικοί εντόπισαν πως οι δύο 16χρονοι είχαν συγκροτήσει ομάδα ληστειών από τον περασμένο Σεπτέμβριο, πραγματοποιώντας συνολικά εννέα επιθέσεις σε περίπτερα.

Η μεθοδολογία των ανήλικων δραστών

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ανήλικοι δρούσαν μεθοδικά, χρησιμοποιώντας πιστόλι ρέπλικα για να εκφοβίσουν τα θύματά τους. Σε μία περίπτωση προχώρησαν σε τρεις ληστείες μέσα στο ίδιο βράδυ, ενώ δεν δίστασαν να ληστέψουν το ίδιο περίπτερο δύο φορές μέσα σε λίγες ημέρες.

Κατά τις έρευνες στα σπίτια τους, οι αρχές εντόπισαν το ρέπλικα όπλο και ρούχα που φορούσαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο ανηλίκων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν, μαζί με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, στον αρμόδιο Εισαγγελέα.