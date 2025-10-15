Για τις 29 Οκτωβρίου 2025 αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο η δίκη του 38χρονου επιχειρηματία που κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε 43χρονη οδηγό στην Λεωφόρο Ηλιουπόλεως.

Η εκδίκαση αναβλήθηκε μετά από αίτημα που υπέβαλαν και η πλευρά της υπεράσπισης και της υποστήριξης της κατηγορίας προκειμένου να συνταχθεί ιατροδικαστική έκθεση.

Το δικαστήριο μετά την αναβολή διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ο κατηγορούμενος.

Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, το περιστατικό ξεκίνησε έπειτα από λογομαχία στον δρόμο, όταν ο γιατρός ενοχλήθηκε επειδή η γυναίκα κινούνταν με χαμηλότερη ταχύτητα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η 43χρονη, τότε ο άνδρας που οδηγούσε πίσω της, άρχισε να κορνάρει, να «παίζει» με τα φώτα, φωνάζοντας και βρίζοντας.

Λίγο αργότερα ο πλαστικός χειρουργός προσπέρασε το αυτοκίνητό της 43χρονης, τράβηξε χειρόφρενο και βγήκε από το όχημα, κινούμενος εναντίον της.

Τότε, σε έξαλλη κατάσταση όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, την άρπαξε από τα μαλλιά και τη χτύπησε επανειλημμένα μέσα στο όχημά της.