O Γιάννης Στουρνάρας τόνισε την ανάγκη να επιταχυνθεί η απορροφητικότητα των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, προκειμένου η Ελλάδα να μη χάσει πολύτιμους ευρωπαϊκούς πόρους. Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ανέφερε ότι μέχρι σήμερα η χώρα έχει λάβει περίπου το 60% των χρημάτων που της αναλογούν.

«Δηλαδή έχουν έρθει στην Ελλάδα, στους λογαριασμούς φορέων της Τραπέζης της Ελλάδος, 21 δισεκατομμύρια από τα 36. Και είμαστε έκτοι στη σειρά απορροφητικότητας», σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο κ. Στουρνάρας πρόσθεσε ότι είναι απαραίτητο να επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με την εκταμίευση των κονδυλίων.

«Σαφώς πρέπει να επιταχύνουμε όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις, γιατί αυτά τα λεφτά δεν τα παίρνουμε έτσι. Κάνουμε μεταρρυθμίσεις στην πράσινη ανάπτυξη, στην ψηφιακή μετάβαση, στην εκπαίδευση προσωπικού. Πρέπει να επιταχύνουμε λοιπόν τα προαπαιτούμενα για να πάρουμε και τα 36 δισεκατομμύρια», ανέφερε.

Ο διοικητής της ΤτΕ δεν συμμερίστηκε την εκτίμηση ότι ενδέχεται να χαθούν έως και 3 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, υπογραμμίζοντας πως δεν θεωρεί ρεαλιστική αυτή την πρόβλεψη.

«Η Ελλάδα παράδειγμα προς μίμηση»

Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψη του Γερμανού ομολόγου του στην Αθήνα, ο κ. Στουρνάρας επισήμανε ότι ο πρόεδρος της Bundesbank, Joachim Nagel, δήλωσε πως «η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση για τη Γερμανία». «Φανταστείτε όταν ο Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης λέει παραδειγματιστείτε από την Ελλάδα», σχολίασε.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος υπενθύμισε ότι ακόμη και οι Financial Times έχουν αναφερθεί επανειλημμένα στην πρόοδο της χώρας, επισημαίνοντας πως «συγκεκριμένοι αρθρογράφοι που μας κάνανε μεγάλη κριτική κατά την περίοδο της κρίσης είπαν “πάρτε παράδειγμα από την Ελλάδα”. Με τα καλά και τα κακά της, η Ελλάδα τελικά έκανε το σωστό».