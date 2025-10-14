Η Τουρκία αντιμετώπισε την Γεωργία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κοτσαέλι. Πριν την έναρξη του αγώνα, οι Τούρκοι φίλαθλοι θέλησαν να τιμήσουν μεγάλες μορφές του αθλητισμού της χώρας τους, με ένα τρομερό κορεό το οποίο είχε «άρωμα»… μπασκετικού Παναθηναϊκού.

Το ένα από τα τρία πρόσωπα του κορεό ήταν αυτό του Τσέντι Όσμαν, ο οποίος ήταν η μεγάλη μορφή του μπάσκετ στο κορεό. Τα άλλα δύο πρόσωπα ήταν αυτό του Χακάν Τσαλκάνογλου για το ποδόσφαιρο και αυτό της Εντά Ερντέμ για το βόλεϊ.