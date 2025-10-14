Η FIBA με ανακοίνωσή της σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου, έκανε γνωστό πως απέκλεισε την Μεγάλη Βρετανία από τις διοργανώσεις της, λόγω του ότι η Ομοσπονδία της χώρας δεν τηρούσε τους κανονισμούς και είχε εσωτερικά θέματα στη διακυβέρνηση της.

Αυτό φυσικά επηρεάζει άμεσα τα προκριματικά για το MundoBasket του 2027, καθώς ξεκινάνε σε λιγότερο από δύο μήνες, συγκεκριμένα στις 24 Νοεμβρίου. Στον όμιλό της η Μεγάλη Βρετανία έχει κληρωθεί με Ιταλία, Λιθουανία και Ισλανδία, όμως αν το ζήτημα δεν λυθεί σύντομα, η χώρα δεν θα συμμετάσχει στα προκριματικά.

Η ανακοίνωση της FIBA:

«Στις 20 Αυγούστου 2025, η Εκτελεστική Επιτροπή της FIBA ​​αποφάσισε να συστήσει την Ομάδα Εργασίας ​​για θέματα που αφορούν στα ζητήματα των Βρετανικών Ομάδων μπάσκετ με στόχο τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση των προφανών ζητημάτων διακυβέρνησης και της μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς στις διοργανώσεις των βρετανικών ομάδων Ανδρών. Μετά από μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση της κατάστασης, συμπεριλαμβανομένων συνεντεύξεων και συναντήσεων με ενδιαφερόμενους φορείς του μπάσκετ, η Ομάδα Εργασίας υπέβαλε τις συστάσεις της στην Εκτελεστική Επιτροπή της FIBA, η οποία αποφάσισε σήμερα τα εξής:

1) Να αναστείλει προσωρινά το δικαίωμα της Βρετανικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης να αδειοδοτεί ή να αναγνωρίζει εθνικές διοργανώσεις ανδρών καθώς και να παρατάξει την Εθνική ομάδα Ανδρών στις διοργανώσεις της FIBA, ​ εν αναμονή της επίλυσης των τρεχόντων ζητημάτων διακυβέρνησης.

2) Να εξουσιοδοτήσει την Ομάδα Εργασίας να συνεργαστεί απευθείας με τους ενδιαφερόμενους φορείς του μπάσκετ και την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για να διερευνήσει και να προτείνει ένα προσωρινό πλαίσιο λειτουργίας για τις κορυφαίες εθνικές διοργανώσεις ανδρών.

Αυτά τα μέτρα στοχεύουν στην αποκατάσταση της κανονιστικής ακεραιότητας και στην προώθηση της βιώσιμης διακυβέρνησης του ανδρικού μπάσκετ στη Μεγάλη Βρετανία το συντομότερο δυνατό».