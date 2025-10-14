Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 42χρονου αγνοούμενου στη Χαλκιδική, ο οποίος χάθηκε σε θαλάσσια περιοχή της Σιθωνίας.

Ο άνδρας, τσεχικής καταγωγής, αγνοείται από το απόγευμα της Κυριακής, ενώ έκανε όρθια κωπηλασία (SUP). Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ξεκίνησε από την παραλία της Σάρτης με προορισμό την παραλία «Πορτοκάλι», χωρίς ωστόσο να φτάσει ποτέ στον προορισμό του.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησαν έρευνες από το Λιμενικό Σώμα και εθελοντές, οι οποίες συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς αποτέλεσμα.

Με το πρώτο φως της ημέρας, στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχε και αεροσκάφος του Λιμενικού, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πλωτών μέσων για τον εντοπισμό του 42χρονου.