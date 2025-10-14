Μια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ επιτρέπει πλέον στους μη μισθωτούς – όπως ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες – να προχωρούν σε αυτασφάλιση, διατηρώντας προαιρετικά την ασφαλιστική τους κάλυψη ακόμη και μετά τη διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Παράλληλα, ο ΕΦΚΑ παρουσιάζει αναλυτικά τα «μυστικά» και τα βήματα της διαδικασίας της προαιρετικής ασφάλισης για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν την ασφαλιστική τους πορεία.

Η διαδικασία γίνεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, χωρίς επίσκεψη σε υπηρεσίες. Η νέα διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και επιπλέον τις εξής λειτουργίες:

Δρομολόγηση του αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ.

Ελεγχο των προϋποθέσεων με αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση και κοινοποίηση διοικητικών αποφάσεων.

Ανάρτηση εισφορών για πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ με κωδικό RF.

Αυτοματοποιημένες ροές παρακολούθησης και εξόφλησης εισφορών.

Τακτικούς ελέγχους τήρησης των προϋποθέσεων.

Ηλεκτρονική παρακολούθηση της προαιρετικής ασφάλισης (έναρξη, διακοπή, απώλεια κ.ά.).

Η πρόσβαση στη νέα υπηρεσία γίνεται από τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (efka.gov.gr), μέσω της επιλογής «Προαιρετική Συνέχιση της Ασφάλισης Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων ν. 4387/2016».

Ερωτήσεις – απαντήσεις

«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν έναν οδηγό ερωτήσεων και απαντήσεων για όσα πρέπει να γνωρίζουν όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν αυτασφάλιση των πρώην φορέων ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ, ασφαλισμένων στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και εφημεριδοπωλών και πωλητών λαϊκών αγορών.

Από πότε ισχύουν οι νέες διατάξεις του Ν. 4387/16 περί προαιρετικής ασφάλισης;

Οι διατάξεις ισχύουν για αιτήσεις που θα υποβληθούν από 1/1/2017.

Θέλω να συνεχίσω προαιρετικά την ασφάλισή μου στον ΕΦΚΑ. Πού θα υποβάλω αίτηση;

Η αίτηση υποβάλλεται στο Υποκατάστημα Μισθωτών ή Μη Μισθωτών όπου ανήκε ο ασφαλισμένος πριν από τη διακοπή της ασφάλισής του. Σε περίπτωση που κατά τη λήξη της απασχόλησης υπάρχουν περισσότερες δραστηριότητες, παρέχεται το δικαίωμα επιλογής.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να συνεχίσω προαιρετικά την ασφάλισή μου στον ΕΦΚΑ;

Για να συνεχίσετε την ασφάλισή σας προαιρετικά, πρέπει αθροιστικά να πληροίτε τις εξής προϋποθέσεις:

Να έχετε διακόψει την υποχρεωτική ασφάλισή σας στον ΕΦΚΑ.

Αν η αίτηση υποβάλλεται εντός έτους από την τελευταία ασφάλιση, απαιτούνται 5 έτη ασφάλισης (1.500 ημέρες), εκ των οποίων τουλάχιστον ένα έτος (300 ημέρες) εντός της τελευταίας πενταετίας πριν από την υποβολή της αίτησης. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτούνται 10 έτη στην υποχρεωτική ασφάλιση (3.000 ημέρες).

Να κριθείτε ικανός για εργασία σύμφωνα με γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.

Να μην οφείλετε ασφαλιστικές εισφορές ή, αν υπάρχουν οφειλές, να έχουν ρυθμιστεί.

Για ποιους κλάδους μπορώ να συνεχίσω την ασφάλισή μου προαιρετικά;

Με την αίτηση επιλέγετε τους κλάδους (Σύνταξη ή/και Περίθαλψη) που θέλετε να συνεχίσετε.

Τι εισφορές θα πληρώνω για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής μου;

Η μηνιαία εισφορά υπολογίζεται επί του μέσου όρου των αποδοχών ή εισοδημάτων του τελευταίου δωδεκαμήνου πριν απ’ τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης.

Για ελεύθερους επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενους – αγρότες, τα ποσοστά είναι 20% για τον Κλάδο Σύνταξης και 6,95% για τον Κλάδο Περίθαλψης.

Οι μισθωτοί καταβάλλουν το σύνολο της εισφοράς εργαζόμενου και εργοδότη που ισχύει κατά τον χρόνο υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση.

Πότε μπορώ να διακόψω την προαιρετική μου ασφάλιση;

Η προαιρετική συνέχιση μπορεί να διακοπεί με αίτηση από τον επόμενο μήνα. Διακόπτεται επίσης υποχρεωτικά με τη συνταξιοδότησή σας λόγω αναπηρίας επ’ αόριστον ή λόγω γήρατος, με την ανάληψη εργασίας ή δραστηριότητας, την απόκτηση ασφαλιστέας ιδιότητας στον ΕΦΚΑ ή με τον θάνατο.

Πότε μπορώ να καταβάλλω τις μηνιαίες εισφορές;

Υστερα από απώλεια μπορείτε να ζητήσετε εκ νέου προαιρετική ασφάλιση ύστερα από τρία χρόνια, με έλεγχο των προϋποθέσεων, έως τρεις φορές.

Αν οφείλω εισφορές, μπορώ να υπαχθώ προαιρετικά;

Ναι, εφόσον εξοφλήσετε ή ρυθμίσετε τις οφειλές σας και τηρείτε τη ρύθμιση καθ’ όλη τη διάρκεια της προαιρετικής συνέχισης.

Αν απολέσω ή διακόψω την προαιρετική συνέχιση, πότε μπορώ να επανενταχθώ;

Επειτα από απώλεια μπορείτε να ζητήσετε εκ νέου ασφάλιση ύστερα από τρία χρόνια με νέο έλεγχο των προϋποθέσεων, έως τρεις φορές.