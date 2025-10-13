Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:
Ποιος «καθαρίζει» στο Σύνταγμα
Το εθνικό μνημείο μας, ο στρατός και η ΕΛ.ΑΣ.
• Γιατί ο Μητσοτάκης άνοιξε τη συζήτηση προαναγγέλλοντας νομοθετική ρύθμιση για την προστασία του χώρου από τις Ενοπλες Δυνάμεις
• Τι οδήγησε στη διευκρίνιση των κύκλων του Μαξίμου έπειτα από λίγη ώρα
• Τι ισχύει σήμερα ως προς το καθεστώς φύλαξης και του περιβάλλοντος χώρου
============
Συνταξιούχοι
Ποιοι δικαιούνται 3+1 νέα πακέτα αναδρομικών
============
Σαρμ Ελ Σέιχ
Σύνοδος – αποθέωση του Τραμπ
• Ψάχνουν ειρήνη διαρκείας για την Παλαιστίνη
• Ο ρόλος της Ελλάδας
Απελευθερώνονται οι 20 τελευταίοι όμηροι έπειτα από δύο χρόνια
============
Πολιτικό παρασκήνιο
Μαξίμου και Πειραιώς ανησυχούν (πολύ) για την περιφέρεια
Γιατί λιποθύμησε ο Αρχιεπίσκοπος
============
Κατάργηση
Στο χρονοντούλαπο βάζει η ΕΕ και τα διαβατήρια
============
Αθήνα
Μπαράζ ελέγχων και λουκέτων για τα παράνομα τραπεζοκαθίσματα
============
Νταϊάν Κίτον
1946 – 2025
Η αντιστάρ του Χόλιγουντ
============
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Δανία – Ελλάδα 3-1
Αποκλεισμός και στο ίδιο έργο θεατές
Oλυμπιακός – ΠΑΟ 90-86
Με τριάδα – φωτιά
Mπαμ FC
Το φαινόμενο του YouTube που διεκδικεί άνοδο στη Γ’ Εθνική