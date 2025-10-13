Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:

Ποιος «καθαρίζει» στο Σύνταγμα

Το εθνικό μνημείο μας, ο στρατός και η ΕΛ.ΑΣ.

• Γιατί ο Μητσοτάκης άνοιξε τη συζήτηση προαναγγέλλοντας νομοθετική ρύθμιση για την προστασία του χώρου από τις Ενοπλες Δυνάμεις

• Τι οδήγησε στη διευκρίνιση των κύκλων του Μαξίμου έπειτα από λίγη ώρα

• Τι ισχύει σήμερα ως προς το καθεστώς φύλαξης και του περιβάλλοντος χώρου

============

Συνταξιούχοι

Ποιοι δικαιούνται 3+1 νέα πακέτα αναδρομικών

============

Σαρμ Ελ Σέιχ

Σύνοδος – αποθέωση του Τραμπ

• Ψάχνουν ειρήνη διαρκείας για την Παλαιστίνη

• Ο ρόλος της Ελλάδας

Απελευθερώνονται οι 20 τελευταίοι όμηροι έπειτα από δύο χρόνια

============

Πολιτικό παρασκήνιο

Μαξίμου και Πειραιώς ανησυχούν (πολύ) για την περιφέρεια

Γιατί λιποθύμησε ο Αρχιεπίσκοπος

============

Κατάργηση

Στο χρονοντούλαπο βάζει η ΕΕ και τα διαβατήρια

============

Αθήνα

Μπαράζ ελέγχων και λουκέτων για τα παράνομα τραπεζοκαθίσματα

============

Νταϊάν Κίτον

1946 – 2025

Η αντιστάρ του Χόλιγουντ

============

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Δανία – Ελλάδα 3-1

Αποκλεισμός και στο ίδιο έργο θεατές

Oλυμπιακός – ΠΑΟ 90-86

Με τριάδα – φωτιά

Mπαμ FC

Το φαινόμενο του YouTube που διεκδικεί άνοδο στη Γ’ Εθνική