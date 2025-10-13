Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Δρακάτος σε ηλικία 84 ετών. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά με θλίψη τον συνάδελφο Παναγιώτη (Τάκη) Δρακάτο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες, σε ηλικία 84 ετών.

Ο Παναγιώτης Δρακάτος γεννήθηκε το 1941 στην Αθήνα. Αφού ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές, ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του πορεία το 1964 στην εφημερίδα «ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ», έως την αναστολή λειτουργίας της το 1967. Συνέχισε τη σταδιοδρομία του στον έντυπο Τύπο ως συντάκτης ύλης στις εφημερίδες «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», «ΕΘΝΟΣ» και «ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ», ωστόσο, ασχολήθηκε με ζήλο και με τον περιοδικό Τύπο, επί το πλείστον σε κλαδικά έντυπα, διατελώντας διευθυντής σύνταξης του επαγγελματικού περιοδικού «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ», το οποίο εκδίδεται σε μηνιαία βάση αδιαλείπτως, από το 1970. Με την επαναλειτουργία της εφημερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» το 1974, ανέλαβε καθήκοντα αρχισυντάκτη και μετέπειτα, ανήλθε στη θέση του διευθυντή της εφημερίδας. Τη δεκαετία του ’90, εργάστηκε ως σύμβουλος έκδοσης στο οικονομικό ένθετο της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ», ενώ είχε προηγηθεί, το 1987, η βράβευσή του για την πορεία του στη δημοσιογραφία με το Βραβείο του Ιδρύματος Μπότση.

Ο Παναγιώτης Δρακάτος υπήρξε ένας σεμνός και ικανότατος υπηρέτης του δημοσιογραφικού λειτουργήματος, ο οποίος, με την ακεραιότητα του χαρακτήρα του και τη συνέπεια που επέδειξε στις αρχές του, δίδαξε με το παράδειγμά του τους νεότερους συναδέλφους του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως συλλυπείται τους οικείους του και αποχαιρετά άλλον έναν εκλεκτό συνάδελφο από την παλαιά σχολή της δημοσιογραφίας.

Η κηδεία του Παναγιώτη Δρακάτου θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να διατεθούν τα χρήματα στα παρακάτω ιδρύματα:

Μερόπειον Φιλανθρωπικό Ίδρυμα

Alpha Bank – IBAN: GR4601401770177002002000459

Δικαιούχος: ΜΕΡΟΠΕΙΟΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ –

SWIFT CODE (BIC): CRBAGRAA

https://meropeion.gr/dorea/

Γηροκομείο Αθηνών

Eurobank – IBAN: GR550 2602 1800 0086 0201 45 2692

Δικαιούχος: ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ – ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ

Λογαριασμός:0026.0218.86.0201452692

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ