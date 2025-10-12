Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, η Ελλάδα βρέθηκε πίσω στο σκορ έπειτα από λάθος πάσα-γύρισμα του Ζαφείρη στον Βλαχοδήμο, με τον Ράσμους Χόιλουντ να εκμεταλλεύεται αυτό το λάθος και να βάζει «δύσκολα» στην Εθνική, η οποία από το πουθενά «κυνηγάει» το σκορ.
Τα σενάρια πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο για την Εθνική Ελλάδας
Μετά την επικράτηση των Σκωτσέζων ενάντια στους Λευκορώσους με σκορ 2-1, η Εθνική Ελλάδας βρίσκεται με την «πλάτη στον τοίχο», καθώς η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο έγινε ακόμα πιο δύσκολη, καθώς η Εθνική πρέπει να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από την Δανία σήμερα, στον εκτός έδρας αγώνα στο «Πάρκεν». Με ήττα, η Ελλάδα επίσημα μένει […]
Stoiximan Basket League: «Ερυθρόλευκο» το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων», σε έναν αγώνα «θρίλερ»
Στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» για την 2η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με σκορ 90-86, σε ένα ματς-θρίλερ το οποίο κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Ο συνήθης «ύποπτος» Σάσα Βεζένκοφ είχε 22 πόντους ενώ είχε την πολύτιμη βοήθεια του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος είχε […]
Η ενδεκάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον αγώνα της Εθνικής ενάντια στην Δανία
Γνωστή έγινε η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας ενάντια στην Δανία, για τον μεγάλο αγώνα για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σε σχέση με την ενδεκάδα ενάντια στην Σκωτία, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει κάνει τέσσερις αλλαγές, με τον Βλαχοδήμο να αντικαταστά τον Τζολάκη, ο Ρότα τον Βαγιαννίδη, ο Ιωαννίδης τον Παυλίδη και ο […]
Εθνικός Καλαμάτας – Ολυμπιακός 0-10: «Θρίαμβος» στο πρώτο αγώνα ποδοσφαίρου γυναικών για τις «Ερυθρόλευκες»
Ιστορία έγραψε σήμερα, Κυριακή 12 Οκτωβρίου, η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού. Στο πρώτο παιχνίδι τις Ιστορίας τους, οι «Ερυθρόλευκες» συνέτριψαν με σκορ 10-0 τον Εθνικό Καλαμάτας εκτός έδρας, για την 1η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής. Η Βενιαμίν με 4 γκολ και η Λόγου με 4 ασίστ ήταν οι καλύτερες παίκτριες για την ομάδα του […]