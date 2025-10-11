Η χρήση πολύπριζων είναι καθημερινή σε κάθε σπίτι, ωστόσο ειδικοί προειδοποιούν για τον σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς όταν συνδέονται σε αυτά συσκευές υψηλής κατανάλωσης.

Ο Τσαρανζίτ Μανού, διευθυντής της Elec Training, επισημαίνει ότι κάθε χρόνο καταγράφονται πολλά περιστατικά οικιακών πυρκαγιών που προκλήθηκαν από τη λανθασμένη χρήση πολύπριζων. «Η υπερφόρτωση των πολύπριζων είναι η κύρια αιτία των ατυχημάτων. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ποιες συσκευές τραβούν πολύ ρεύμα», αναφέρει.

Σύμφωνα με τον ειδικό, τρεις οικιακές συσκευές δεν πρέπει ποτέ να συνδέονται σε πολύπριζο:

Βραστήρες: Χρησιμοποιούν περίπου 3.000 Watt.

Χρησιμοποιούν περίπου 3.000 Watt. Ηλεκτρικές θερμάστρες: Καταναλώνουν 3.000 Watt ή και περισσότερα.

Καταναλώνουν 3.000 Watt ή και περισσότερα. Τοστιέρες: Ανάλογα με το μοντέλο, κυμαίνονται μεταξύ 800 και 1.500 Watt.

«Αυτές οι συσκευές απαιτούν πολύ υψηλή ισχύ και μπορούν να προκαλέσουν υπερθέρμανση του πολύπριζου μέσα σε λίγα λεπτά», εξηγεί ο Μανού. Η υπερθέρμανση μπορεί να λιώσει το πλαστικό περίβλημα του πολύπριζου και να προκαλέσει ανάφλεξη στα γύρω αντικείμενα, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο φωτιάς.

Ο κίνδυνος αυξάνεται όταν συνδέονται πολλαπλές συσκευές υψηλής κατανάλωσης στο ίδιο πολύπριζο. «Έχω δει περιπτώσεις όπου ένας βραστήρας, ένας φούρνος μικροκυμάτων και μια τοστιέρα ήταν όλα σε ένα πολύπριζο. Η συνολική ισχύς ξεπερνά κατά πολύ τα όρια ασφαλείας», προσθέτει ο ειδικός.

Επιπλέον, ο Μανού προειδοποιεί για φθηνά πολύπριζα χωρίς πιστοποίηση που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Συνιστά να επιλέγεται πάντα πολύπριζο με σήμανση ασφαλείας και ενσωματωμένη ασφάλεια, καθώς τα μη πιστοποιημένα μοντέλα δεν διαθέτουν βασικά μέτρα προστασίας και είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για οικιακή χρήση.