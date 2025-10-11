Δίχως τέλος φαίνεται πως είναι τα προβλήματα στα δημόσια νοσοκομεία, με ασθενείς αλλά και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό να καταγγέλλουν συνεχώς νέες δυσκολίες που προκύπτουν.

Μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», ο πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων του Λαϊκού νοσοκομείου, Τάσος Αντωνόπουλος, καταγγέλλει πώς τα ράντζα στους διαδρόμους του νοσοκομείου είναι πλέον καθημερινότητα, με ασθενείς να καταλήγουν εκεί, γεγονός το οποίο γνωρίζει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

«Τα ράντζα στο Λαϊκό νοσοκομείο δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Τα ξέρει ο υπουργός Υγείας; Τα ξέρει, κάνει πως δεν τα ξέρει και προσπαθεί να κρύψει τα ράντζα. Το Λαϊκό είναι πρωταθλητής στο ράντζο. Ποιοι καταλήγουν στο ράντζο; Οι ανώνυμοι πολίτες, με χαμηλή κοινωνική και οικονομική διαστρωμάτωση. Δεν είναι δυνατόν να ανοίγει το νοσοκομείο εφημερία με μηδέν κρεβάτια. Και μην κάνει ο Γεωργιάδης τώρα, ότι κυνηγάει το ‘φακελάκι’ και βρήκε έναν κι εκεί είναι ο… καθαγιαστής με την αγιαστούρα. Δεν είναι δυνατόν στο Λαϊκό νοσοκομείο να έχουμε 30, 40 και 50 ράντζα, όπου εκεί καταρρακώνεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αν θα βρεθεί ο υπουργός Υγείας στο ράντζο, τότε ίσως και καταλάβει τι σημαίνει ράντζο στα δημόσια νοσοκομεία», λέει ο κ. Τάσος Αντωνόπουλος.