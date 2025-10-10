Από όσο καταλαβαίνω από αυτά που διαβάζω, Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι είναι έτοιμοι να κάνουν δεκτό το πλαίσιο των αμερικανικών προτάσεων για ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Το κακό που γίνεται στη Γάζα θα σταματήσει και κάποιοι εκατοντάδες άνθρωποι στο Ισραήλ θα έχουν πίσω φίλους και συγγενείς που κρατούνταν εδώ και δύο χρόνια στα μπουντρούμια της Χαμάς.

Δεν αποκλείεται μελλοντικά να υπάρξουν αναζωπυρώσεις. Η περιοχή είναι εύφλεκτη, αλλά όλα δείχνουν πως στο σκηνικό του τρόμου μπαίνει ένα προσωρινό τουλάχιστον τέλος. Τα σκεφτόμουν αυτά και γιατί την Τετάρτη το βράδυ παρακολουθούσα το ισραηλινό ντέρμπι στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ ανάμεσα στη Μακάμπι και στη Χάποελ Τελ Αβίβ – ήταν ένα σπουδαίο ματς που κέρδισε η πρώτη.

Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει μια άλλη συζήτηση που θα αφορά τις ομάδες από το Ισραήλ σε όλες τις διοργανώσεις. Θα είναι μια συζήτηση πιο εύκολη από αυτή που για μήνες αφορούσε τον πιθανό αποκλεισμό τους. Τώρα θα αφορά τη δυνατότητά τους να αγωνίζονται ξανά στις έδρες τους στις διοργανώσεις που παίρνουν μέρος. Ξανά ύστερα από δύο ολόκληρα χρόνια.

Ανάγκη

Σκεφτόμουν πόσα γράφτηκαν τον προηγούμενο καιρό για την ανάγκη τιμωρίας των ομάδων του Ισραήλ και του αποκλεισμού τους από τις διεθνείς διοργανώσεις. Πάρα πολλά ήταν υπερβολικά. Ακόμα περισσότερα ήταν απλά fake news που στον καιρό της διαδικτυακής ενημέρωσης κυκλοφορούν ταχύτατα. Θέλω να θυμίσω μερικά.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου υποτίθεται πως η UEFA θα ανακοίνωνε τον αποκλεισμό της Μακάμπι Τελ Αβίβ από το Γιουρόπα Λιγκ: η συγκεκριμένη ομάδα είναι η μόνη από το Ισραήλ που συμμετέχει στις ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις. Το ίδιο έπρεπε να συμβεί και τις αρχές Οκτωβρίου – για κάποιο λόγο που ποτέ δεν κατάλαβα (καθώς δεν υπήρχε προγραμματισμένη σύσκεψη της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA που θα μπορούσε να πάρει την απόφαση) εμφανιζόταν ως ημερομηνία της τελικής κρίσης η δεύτερη μέρα του Οκτώβρη.

FIFA

Διαβάζαμε επίσης (και μάλιστα συχνά και στον βρετανικό Τύπο που είναι και θεωρητικά αξιόπιστος) πως η FIFA αποφασίζει όπου να ‘ναι την αποβολή του Ισραήλ από τον όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ στον οποίο συμμετέχει. Δεν συνέβη τίποτα. Καμία απόφαση δεν βγήκε και όταν περισσότεροι από τριάντα καθηγητές του διεθνούς δικαίου και πρώην εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ κάλεσαν την UEFA να προχωρήσει στον άμεσο αποκλεισμό του Ισραήλ και των συλλόγων του από τις διοργανώσεις της, επικαλούμενοι όχι μόνο την εισβολή των Ισραηλινών στη Γάζα, αλλά και μια έκθεση ερευνητών του ΟΗΕ που αποδίδει στο Ισραήλ πράξεις γενοκτονίας. Η FIFA και η UEFA κράτησαν την ψυχραιμία τους παρά τη διεθνή πίεση στην οποία πήραν μέρος και προσωπικότητες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου όπως ο Ερίκ Καντονά, ο Μο Σαλάχ και ο Πεπ Γκουαρντιόλα. Και πάλι καλά.

Συμφωνία

Σκεφτείτε τι μπλέξιμο θα υπήρχε μετά τις τωρινές εξελίξεις και την επικείμενη συμφωνία Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Αν η UEFA μπροστά στις φωνές και στις διαμαρτυρίες απέκλειε τη Μακάμπι από το Γιουρόπα Λιγκ, αύριο κιόλας η ομάδα του Τελ Αβίβ με προσφυγή στο CAS θα ζητούσε την ακύρωση της διοργάνωσης ή την επιστροφή της σε αυτή.

Αν η FIFA απέκλειε το Ισραήλ από τα προκριματικά σήμερα θα ήταν όλοι όσοι θα έπαιρναν αυτή την απόφαση υπόλογοι στα δικαστήρια. Η UEFA και η FIFA έδειξαν σύνεση αποφασίζοντας το εξής απλό: να μην κάνουν απολύτως τίποτα.

Για έναν απλό λόγο: ξέρουν ότι οι διοργανώσεις πρέπει να ολοκληρώνονται όπως αρχίζουν. Αλλιώς παραμονεύουν μπλεξίματα. Που μπορεί να κοστίσουν και πάρα πολύ.

Ινφαντίνο

Ηταν μόνο θέμα παραγοντικής σύνεσης η τρομερή ψυχραιμία των ποδοσφαιρικών Αρχών; Οχι φυσικά. Με το επόμενο Μουντιάλ να διοργανώνεται από τους Αμερικανούς η γραμμή ανάμεσα στη FIFA και στους ανθρώπους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι ανοιχτή. Ο ίδιος ο Τραμπ συνάντησε τον Τζιάνι Ινφαντίνο στη διάρκεια της διοργάνωσης του Παγκόσμιου Κυπέλλου Συλλόγων στις ΗΠΑ πέρυσι το καλοκαίρι.

Στην ατζέντα δεν υπήρχε φυσικά το θέμα των ομάδων από το Ισραήλ, αλλά ο Ινφαντίνο είναι έξυπνος άνθρωπος και κατάλαβε αμέσως πως δεν χρειάζεται να δυσαρεστήσει τον πρόεδρο. Η μόνη δήλωση του Ινφαντίνο για το θέμα αυτό έγινε στην τελευταία ολομέλεια της FIFA στη Ζυρίχη.

Ο Ινφαντίνο περιορίστηκε στο να απευθύνει έκκληση για «ειρήνη στη Γάζα». Αλλά τόνισε πως «η FIFA δεν μπορεί να επιλύσει γεωπολιτικά προβλήματα, δεν μπορεί να σταματήσει συγκρούσεις». Ο ρόλος του πάντως δεν ήταν απλός. Διότι αν από τη μία ο πρόεδρος της FIFA δεν ήθελε να φτάσει να εξηγεί στους Αμερικανούς μια απόφαση αποκλεισμού του Ισραήλ, από την άλλη σίγουρα θα δέχτηκε πιέσεις και από τους φίλους του τους Σαουδάραβες που θα διοργανώσουν το Μουντιάλ του 2034. Αλλά μέχρι το 2034 υπάρχει καιρός.

Κατάρ

Οσοι έβλεπαν πιθανό τον αποκλεισμό του Ισραήλ πόνταραν στην επιρροή του Κατάρ στη FIFA. Το σενάριο ότι το Κατάρ πίεζε ποικιλοτρόπως κυκλοφορούσε πολύ: όποιος το διακίνησε το έκανε προβάλλοντας τις καλές σχέσεις των Καταριανών με τη FIFΑ έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν τον καιρό της διεκδίκησης αλλά και της διεξαγωγής του Μουντιάλ του 2022 από το Εμιράτο.

Πλην όμως, όποιος αυτά τα διακινούσε, δεν γνώριζε κάτι: ότι με τη FIFA ισχύει το «μετά την απομάκρυνση από το ταμείο ουδέν λάθος αναγνωρίζεται». Αν η τραγική ιστορία αυτή εξελισσόταν το 2021 δεν είναι απίθανο οι πιέσεις των Καταριανών και να υπήρχαν και να έπιαναν τόπο. Οχι σήμερα. Σήμερα η FIFA και το Κατάρ είναι όπως λέει ένα τραγούδι «δυο φίλοι που αγαπήθηκαν πολύ». Τίποτα πιο πολύ.

Ανακούφιση

Το Κατάρ έπαιξε σίγουρα ρόλο πάντως στο να προκύψει η συμφωνία που όλος ο πλανήτης περιμένει. Εχοντας μείνει για λίγο καιρό εκεί τον καιρό της διοργάνωσης του Μουντιάλ μπορώ να φανταστώ τον τρόμο των σεΐχηδων όταν υπήρξε το πυραυλικό χτύπημα του Ισραήλ στην αντιπροσωπεία της Χαμάς που είχε εκεί καταφύγιο.

Οι σεΐχηδες πιστεύουν πως έχουν δημιουργήσει ένα είδος παραδείσου επί της γης. Ζουν με πολυτέλειες που είναι δύσκολο να φανταστείς αν δεν έχεις περάσει από εκεί. Κοροϊδεύουν όλους τους υπόλοιπους κατοίκους του πλανήτη (κυρίως τους Δυτικούς) που δεν απολαμβάνουν τη δική τους ευημερία.

Οταν έγινε το χτύπημα ανακάλυψαν ότι όλα αυτά μπορεί να καταστραφούν εξ αποστάσεως. Είδαν ότι ο βασιλιάς (για την ακρίβεια ο σεΐχης) είναι γυμνός. Δεν θα θυσίαζαν ποτέ την πολυτέλειά τους για τη Χαμάς. Σήμερα πρέπει να είναι οι πιο ανακουφισμένοι. Είναι σαν να τους βλέπω…