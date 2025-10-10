Ο Τζον Λοτζ, τραγουδιστής και μπασίστας των The Moody Blues, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο Τζον Λοτζ πέθανε « ξαφνικά και απροσμενα », σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας.

πέθανε « », σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Ήταν περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα και μουσική που θαύμαζε.

Γεννήθηκε στο Μπέρμιγχαμ και εντάχθηκε στους Moody Blues το 1966 .

και εντάχθηκε στους . Συνέβαλε στη μετάβαση του συγκροτήματος από το ρυθμ εντ μπλουζ στο συμφωνικό ροκ .

. Παρέμεινε στο σχήμα μέχρι το 2018, οπότε οι Moody Blues σταμάτησαν τις ζωντανές εμφανίσεις.

σταμάτησαν τις ζωντανές εμφανίσεις. Το συγκρότημα εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame το 2018 .

and . Οι Moody Blues θεωρούνται πρωτοπόροι του προγκρέσιβ ροκ, με το άλμπουμ “Days of Future Passed” να αποτελεί σταθμό στο είδος.

Πιο αναλυτικά

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, ο Τζον Λοτζ, τραγουδιστής και μπασίστας του βρετανικού ροκ συγκροτήματος The Moody Blues, πέθανε σε ηλικία 82 ετών.

Η οικογένεια έκανε γνωστό πως ο Λοτζ «έφυγε ξαφνικά και απροσμενα». Την τελευταία του πνοή άφησε ήρεμα, έχοντας δίπλα του τα αγαπημένα του πρόσωπα. Όπως αναφέρεται, ο Λοτζ πέρασε τις τελευταίες στιγμές του υπό τους ήχους των Everly Brothers και του Μπάντι Χόλι, καλλιτεχνών που θαύμαζε ιδιαίτερα.

Ο Τζον Λοτζ γεννήθηκε στο Μπέρμιγχαμ και εντάχθηκε στους Moody Blues το 1966, δύο χρόνια μετά τη σύσταση του συγκροτήματος. Με την παρουσία του, το συγκρότημα εξελίχθηκε από τις ρίζες του στο ρυθμ εντ μπλουζ προς το συμφωνικό ροκ, ανοίγοντας νέους δρόμους στη μουσική σκηνή.

Ο Λοτζ παρέμεινε ενεργό μέλος των Moody Blues μέχρι το 2018. Τότε, η μπάντα σταμάτησε τις ζωντανές εμφανίσεις μετά τη συνταξιοδότηση του Γκρέιαμ Ετζ, του τελευταίου από τα αρχικά μέλη. Το ίδιο έτος, οι Moody Blues τιμήθηκαν με την ένταξή τους στο Rock and Roll Hall of Fame.

Το συγκρότημα αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος του προγκρέσιβ ροκ, χάρη στη χρήση σύνθετων ενορχηστρώσεων και του Mellotron, ενός ηλεκτρομηχανικού μουσικού οργάνου.

Το άλμπουμ τους του 1967, Days of Future Passed, θεωρείται ένα από τα πρώτα εννοιολογικά άλμπουμ, συνδυάζοντας τη ροκ με την κλασική μουσική. Το άλμπουμ περιλαμβάνει το εμβληματικό σινγκλ Nights in White Satin.