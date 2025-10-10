Στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας εκδικάζεται σήμερα η εξ αναβολής υπόθεση του αποκαλούμενου δολοφόνου με το τσεκούρι, ο οποίος το καλοκαίρι του 2020 εισέβαλε στη ΔΟΥ Κοζάνης, τραυματίζοντας τέσσερις ανθρώπους.

Ένας από τους τραυματίες κατέληξε ύστερα από πολύμηνη νοσηλεία σε ΜΕΘ νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης.

Ο κατηγορούμενος έχει ήδη καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και σε επιπλέον 26 χρόνια φυλάκισης για τις απόπειρες δολοφονίας δύο εργαζομένων, αλλά και για τα αδικήματα της οπλοχρησίας και της οπλοκατοχής.