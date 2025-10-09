Η νέα εποχή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ξεκίνησε και φέρει πλέον τη σφραγίδα του Ευάγγελου Μαρινάκη, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ηγεσίας και των κορυφαίων συλλόγων της Ευρώπης. Η European Club Association (ECA), η οποία άλλαξε όνομα και από εδώ και στο εξής θα ονομάζεται European Football Clubs (EFC), πραγματοποίησε στην Ρώμη τη γενική της συνέλευση υπό το πρίσμα μιας θεμελιώδους μεταμόρφωσης: τη μετάβαση σε μια πιο ανοιχτή, συλλογική και σύγχρονη πλατφόρμα συνεργασίας για τις μεγάλες ομάδες της ηπείρου.

Στο επίκεντρο αυτής της ιστορικής συνάντησης βρέθηκε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και ισχυρός άνδρας της Νόττιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος αποτέλεσε μια από τις πλέον περιζήτητες προσωπικότητες της εκδήλωσης. Από τις πρώτες κιόλας στιγμές της συνέλευσης έγινε φανερό ότι το κύρος και η διεθνής επιρροή του Έλληνα παράγοντα ξεπερνούν πλέον τα στενά όρια των συλλόγων του. Πρόεδροι και ιδιοκτήτες από πολλές χώρες προσέγγιζαν τον κ. Μαρινάκη, ζητώντας να φωτογραφηθούν μαζί του και να ανταλλάξουν απόψεις για το μέλλον του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η βραδινή εκδήλωση της EFC αποτέλεσε την κορύφωση αυτής της λαμπερής συνάντησης. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κάθισε στο κεντρικό τραπέζι των ηγετών, δίπλα σε μερικές από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του σύγχρονου ποδοσφαίρου, όπως οι Νάσερ Αλ Κελαϊφί, (πρόεδρος της Paris Saint-Germain και επικεφαλής της European Football Clubs), Νταν Φρίντκιν, ιδιοκτήτης της Ρόμα και της Έβερτον, Μιγκέλ Άνχελ Χιλ, πρόεδρος της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ζοάν Λαπόρτα, πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, αλλά και έναν εκ των αδελφών Ρούμπεν, συνιδιοκτήτη της Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ.

Η παρουσία του Έλληνα επιχειρηματία ανάμεσα σε αυτή την ελίτ των ευρωπαϊκών συλλόγων δεν ήταν τυχαία. Αντίθετα, αποτύπωσε τον σεβασμό που απολαμβάνει ο Μαρινάκης για το έργο του τόσο στον Ολυμπιακό όσο και στη Νότιγχαμ, αλλά και για τη στρατηγική του αντίληψη γύρω από τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο ίδιος ο Αλ Κελαϊφί, με θερμό τρόπο, του ζήτησε να είναι πάντα παρών στις εκδηλώσεις της EFC, υπογραμμίζοντας ότι «τον θέλουν όλοι δίπλα τους στη νέα εποχή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου» και ότι η παρουσία του δίνει κύρος, ενέργεια και διεθνή διάσταση στις συνεδριάσεις. Η στιγμή αυτή, σύμφωνα με όσους παρευρέθηκαν, αποτέλεσε μια συμβολική επιβεβαίωση της ανόδου του Βαγγέλη Μαρινάκη στο ανώτερο επίπεδο επιρροής του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Σπουδαίες προσωπικότητες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου ήταν εκεί, όπως ο Πρόεδρος της FIFA, Gianni Infantino, ο Πρόεδρος της UEFA, Aleksander Čeferin, ο Πρόεδρος της Inter, Giuseppe Marotta, ο Zlatan Ibrahimović και άλλοι μεγάλοι αστέρες του παρελθόντος.

Μαζί του στη συνέλευση βρέθηκαν η Λίνα Σουλούκου, CEO της Nότιγχαμ Φόρεστ, η οποία συμμετείχε ενεργά στις συζητήσεις για τη διακυβέρνηση των συλλόγων και ο Κώστας Βερνίκος, που εκπροσώπησε τον Ολυμπιακό, δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια και τη δυναμική του ελληνικού ποδοσφαίρου. Παρόντες στη ΓΣ της EFC και παράγοντες ΠΑΟΚ και ΠΑΟ.

Ο Νάσερ Αλ Κελαϊφί, στην ιστορική πρώτη Γενική Συνέλευση των European Football Clubs (EFC) στη Ρώμη, τόνισε ότι ξεκινά μια νέα εποχή για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, βασισμένη στην ενότητα, την καινοτομία και τη συλλογική πρόοδο. Επεσήμανε πως η αλλαγή από την ECA σε EFC δεν είναι απλή μετονομασία, αλλά μια δήλωση ταυτότητας που βάζει το ποδόσφαιρο στο κέντρο όλων. Αναφέρθηκε στη διεύρυνση των μελών, στην ενίσχυση της συνεργασίας με UEFA και FIFA, στην οικονομική στήριξη μικρότερων συλλόγων και στη δημιουργία του Κέντρου Καινοτομίας, υπογραμμίζοντας ότι «τίποτα δεν ξεπερνά την ομάδα».

Η φετινή γενική συνέλευση της European Football Clubs δεν ήταν απλώς μια θεσμική διαδικασία· αποτέλεσε σημείο καμπής. Η αλλαγή ονομασίας από ECA σε EFC σηματοδοτεί την προσπάθεια εκσυγχρονισμού και ανανέωσης της ταυτότητας των ευρωπαϊκών συλλόγων, καθώς και την ενίσχυση της συλλογικής τους φωνής απέναντι σε θεσμούς όπως η UEFA και η FIFA. Ο νέος οργανισμός φιλοδοξεί να αποτελέσει τον ενιαίο θεματοφύλακα των συμφερόντων των συλλόγων, με μεγαλύτερη διαφάνεια, δημοκρατικότητα και στρατηγικό προσανατολισμό.