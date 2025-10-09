Η πρώτη εβδομάδα της διακοπής κορυφώθηκε στον Άρη σήμερα, με οικογενειακό διπλό πριν ο Μανόλο Χιμένεθ… αφήσει ελεύθερους τους ποδοσφαιριστές του για μερικά 24ωρα.

Η ομάδα πραγματοποίησε ακόμη μία έντονη προπόνηση στο Ρύσιο και με τον Ανδαλουσιανό τεχνικό να κάνει προσομοίωση αγώνα, έχοντας για πρώτη φορά μετά από καιρό αρκετές επιλογές.

Αλφαρελά και Καντεβέρε ήταν οι δύο παίκτες στους οποίους ο Ανδαλουσιανός είχε το βλέμμα του στραμμένο λίγο παραπάνω. Δύο ποδοσφαιριστές που περίμενε καιρό και πλέον τους… απολαμβάνει ως δύο εξτρά επιλογές στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Χιμένεθ έμεινε αρκετά ικανοποιημένος από τους δύο ποδοσφαιριστές και ειδικά από τον Αλφαρελά, με δεδομένο ότι μόλις χθες επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς. Ο πρώην άσσος της Λέγκια Βαρσοβίας κάνει γρήγορα βήματα προόδου και έτσι θα είναι διαθέσιμος για τον Παναθηναϊκό, ακόμη και για την ενδεκάδα.

Ενθαρρυντικά είναι και τα μηνύματα από τον Καντεβέρε που μάλιστα σκόραρε στο σημερινό διπλό και από τον οποίο ο Χιμένεθ είναι αρκετά ικανοποιημένος το τελευταίο διάστημα.

Από εκεί και πέρα. Μορουτσάν, Ρόουζ και Χαρούπας είναι οι διεθνείς που απουσιάζουν και θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό από την επόμενη εβδομάδα.