Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν θα ορίσει νέο πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες 48 ώρες, ανακοίνωσε το προεδρικό μέγαρο του Ελιζέ την Τετάρτη (8/10), σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο Μακρόν ευχαρίστησε τον απερχόμενο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί για το έργο του τις τελευταίες 48 ώρες και αναγνώρισε τα συμπεράσματά του, ότι η πλειοψηφία των βουλευτών αντιτίθεται στη διάλυση του Κοινοβουλίου, ότι υπάρχει μια πλατφόρμα σταθερότητας και ότι είναι εφικτή η έγκριση του προϋπολογισμού μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, πρόσθεσε η γαλλική προεδρία.

Νωρίτερα ο απερχόμενος Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε μετά τη συνάντηση που είχε με τον Μακρόν, ότι «μπορεί να έχουμε νέο πρωθυπουργό σε 48 ώρες», εντείνοντας τις ανησυχίες για το πολιτικό θρίλερ στη Γαλλία. «Είπα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι οι προοπτικές διάλυσης της κυβέρνησης μειώνονται και ότι πιστεύω ότι η κατάσταση επιτρέπει στον πρόεδρο να ορίσει πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες 48 ώρες», δήλωσε συγκεκριμένα ο Λεκορνί.

Ο Λεκορνί σημείωσε επίσης ότι ο ίδιος «δεν τρέχει» για τη θέση του πρωθυπουργού, υπογραμμίζοντας πως η τελική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στον πρόεδρο της Γαλλίας και τονίζοντας ότι η δική του αποστολή έφτασε στο τέλος. «Αποδέχτηκα την αποστολή που μου ανέθεσε ο Πρόεδρος και απόψε θεωρώ την αποστολή μου ολοκληρωμένη», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Μέγαρο των Ηλυσίων λίγο μετά τις 19.00 ώρα Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει τις επαφές του με τα κόμματα της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Στόχος των συζητήσεων ήταν η εξεύρεση συμφωνίας για τον προϋπολογισμό και, στη συνέχεια, ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης.

Με την ολοκλήρωση αυτών των επαφών έκλεισε και η εντολή που είχε λάβει από τον Μακρόν τη Δευτέρα, να πραγματοποιήσει «τελικές διαπραγματεύσεις» μέσα σε 48 ώρες για την άρση του πολιτικού αδιεξόδου.

Αγκάθι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση

Από νωρίς, ο Λεκορνί είχε αφήσει να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξει πολιτική «σύγκλιση» με στόχο έναν κοινό προϋπολογισμό πριν από το τέλος του 2025, γεγονός που θα μπορούσε να «απομακρύνει την προοπτική διάλυσης» της Εθνοσυνέλευσης. Ωστόσο, δεν αναφέρθηκε σε πιθανή αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος του 2023, θέμα-κλειδί για τη στήριξη της Αριστεράς.

Αποχωρώντας από το Ματινιόν, ο πρώτος γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ, δήλωσε ότι «δεν έλαβε καμία διαβεβαίωση ότι η αναστολή» της μεταρρύθμισης εξετάζεται, προειδοποιώντας πως «αυτή η ιστορία θα μπορούσε να είναι μια πλήρης απάτη».

Η Μαρίν Λεπέν, από την πλευρά της, αποδοκίμασε «το αξιολύπητο θέαμα που προσφέρουν τα κομματικά παιχνίδια» και ξεκαθάρισε ότι θα «απορρίψει όλες τις κυβερνήσεις μέχρι να υπάρξει διάλυση» της Εθνοσυνέλευσης.

Ο υπηρεσιακός υπουργός Οικονομίας, Ρολάν Λεσκίρ, είχε προειδοποιήσει ότι πιθανή «τροποποίηση της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος θα κοστίσει εκατοντάδες εκατομμύρια το 2026 και δισεκατομμύρια το 2027». Όπως σημείωσε, «οι παραχωρήσεις έχουν όλες ένα κόστος και θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν».