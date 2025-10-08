Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι τα περισσότερα κόμματα επιθυμούν τη σταθερότητα, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίσει πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία στο πολιτικό σκηνικό της Γαλλίας.

Ο παραιτηθείς πρωθυπουργός ανέφερε ότι υπάρχουν «αρκετά μπλοκ έτοιμα να συμφωνήσουν σε έναν κοινό προϋπολογισμό», τα οποία όμως «έθεσαν όρους» για να το πράξουν. Τόνισε ότι εξήγησε στον Εμανουέλ Μακρόν πως «μια πορεία είναι ακόμα εφικτή» και ότι «οι προοπτικές διάλυσης της Βουλής υποχωρούν».

Ο Λεκορνί σημείωσε επίσης ότι ο ίδιος «δεν τρέχει» για τη θέση του πρωθυπουργού, υπογραμμίζοντας πως η τελική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στον πρόεδρο της Γαλλίας.

🔴⚡Crise politique : la journée de la dernière chance. Sébastien Lecornu a poursuivi ses consultations et rendu ses conclusions au président de la République. Au cœur des négociations, la réforme des retraites, le budget pour l’année prochaine. #JT20h pic.twitter.com/ZC9w9eVHiW — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) October 8, 2025

Πρόκειται για τη μοναδική επίσημη ανακοίνωση εκ μέρους της υπηρεσιακής κυβέρνησης, καθώς από νωρίς είχε γίνει σαφές ότι ο Εμανουέλ Μακρόν δεν θα προβεί σε δηλώσεις. Ο Γάλλος πρόεδρος δεν έχει μιλήσει δημοσίως από τη Δευτέρα το πρωί, όταν ο Λεκορνί υπέβαλε αιφνιδιαστικά την παραίτησή του.

Ο πρώην πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Μέγαρο των Ηλυσίων λίγο μετά τις 19.00 ώρα Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει τις επαφές του με τα κόμματα της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Στόχος των συζητήσεων ήταν η εξεύρεση συμφωνίας για τον προϋπολογισμό και, στη συνέχεια, ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης.

Με την ολοκλήρωση αυτών των επαφών έκλεισε και η εντολή που είχε λάβει από τον Μακρόν τη Δευτέρα, να πραγματοποιήσει «τελικές διαπραγματεύσεις» μέσα σε 48 ώρες για την άρση του πολιτικού αδιεξόδου.

Αγκάθι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση

Από νωρίς, ο Λεκορνί είχε αφήσει να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξει πολιτική «σύγκλιση» με στόχο έναν κοινό προϋπολογισμό πριν από το τέλος του 2025, γεγονός που θα μπορούσε να «απομακρύνει την προοπτική διάλυσης» της Εθνοσυνέλευσης. Ωστόσο, δεν αναφέρθηκε σε πιθανή αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος του 2023, θέμα-κλειδί για τη στήριξη της Αριστεράς.

Αποχωρώντας από το Ματινιόν, ο πρώτος γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ, δήλωσε ότι «δεν έλαβε καμία διαβεβαίωση ότι η αναστολή» της μεταρρύθμισης εξετάζεται, προειδοποιώντας πως «αυτή η ιστορία θα μπορούσε να είναι μια πλήρης απάτη».

Η Μαρίν Λεπέν, από την πλευρά της, αποδοκίμασε «το αξιολύπητο θέαμα που προσφέρουν τα κομματικά παιχνίδια» και ξεκαθάρισε ότι θα «απορρίψει όλες τις κυβερνήσεις μέχρι να υπάρξει διάλυση» της Εθνοσυνέλευσης.

Ο υπηρεσιακός υπουργός Οικονομίας, Ρολάν Λεσκίρ, είχε προειδοποιήσει ότι πιθανή «τροποποίηση της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος θα κοστίσει εκατοντάδες εκατομμύρια το 2026 και δισεκατομμύρια το 2027». Όπως σημείωσε, «οι παραχωρήσεις έχουν όλες ένα κόστος και θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν».