Με το γαλλικό δεκαετές ομόλογο να αγγίζει το 3,59%, ξεπερνώντας το αντίστοιχο ιταλικό (3,58%), και με το δημόσιο χρέος της Γαλλίας να ανέρχεται στα 3,4 τρισ. ευρώ – ποσοστό 114% του ΑΕΠ –, εντείνεται η ανησυχία στην Ευρώπη για την πολιτική αστάθεια στο Παρίσι. Το ενδεχόμενο η Εθνοσυνέλευση να μην εγκρίνει τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 προκαλεί προβληματισμό στις αγορές και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Υπό κανονικές συνθήκες, το σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026 θα έπρεπε να έχει παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο πριν από την πρώτη Τρίτη του Οκτωβρίου, δηλαδή σήμερα. Στη συνέχεια, το νομοσχέδιο οφείλει να κατατεθεί στην Εθνοσυνέλευση «το αργότερο έως τις 13 Οκτωβρίου».

Η προθεσμία αυτή προβλέπεται από το άρθρο 47 του γαλλικού Συντάγματος, που δίνει στους βουλευτές 70 ημέρες για την εξέταση του σχεδίου νόμου. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα θεωρείται δύσκολο να τηρηθούν με δεδομένο το πολιτικό κλίμα.

Παρά τις δυσκολίες, Γάλλοι αναλυτές σημειώνουν ότι δεν αποκλείεται η κατάθεση ενός σχεδίου νόμου για τον προϋπολογισμό του 2026 από την παρούσα – έστω και παραιτηθείσα – κυβέρνηση. Ένα πρώτο αντίγραφο του σχεδίου έχει ήδη αποσταλεί από την περασμένη Πέμπτη στο Ανώτατο Συμβούλιο Δημοσίων Οικονομικών.

Προς το παρόν, το πιο πιθανό σενάριο είναι η ψήφιση ενός ειδικού νόμου που θα επιτρέπει την είσπραξη φόρων και τη συνέχιση του κρατικού δανεισμού, τόσο για το Δημόσιο όσο και για την Κοινωνική Ασφάλιση, έως ότου εγκριθεί ο νέος προϋπολογισμός.