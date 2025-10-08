Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις τραυματίστηκαν όταν εξαώροφο υπό ανακαίνιση κτίριο στο κέντρο της Μαδρίτης κατέρρευσε, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Πιο αναλυτικά

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της Μαδρίτης, τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν τα πτώματα τεσσάρων ανθρώπων από τα συντρίμμια εξαώροφου κτιρίου που κατέρρευσε το μεσημέρι της Τετάρτης στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας.

Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Χοσέ Λουίς Μαρτίνεθ Αλμέιδα μέσω της πλατφόρμας Χ, οι πυροσβέστες εντόπισαν τα πτώματα των αγνοουμένων, επιβεβαιώνοντας την τραγική κατάληξη του περιστατικού.

Τα θύματα είναι τρεις εργάτες ηλικίας 30 έως 50 ετών από τον Ισημερινό, το Μαλί και τη Γουινέα, καθώς και μία 30χρονη γυναίκα, η οποία ήταν η αρχιτέκτονας του έργου ανακαίνισης.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης διήρκεσε περίπου 15 ώρες, με συμμετοχή πυροσβεστών, αστυνομικών, drones και εκπαιδευμένων σκύλων, ενώ τρεις εργάτες τραυματίστηκαν.

Ένας εργάτης που βρισκόταν έξω από το κτίριο την ώρα της κατάρρευσης περιέγραψε στους δημοσιογράφους πως είδε το σύννεφο σκόνης και έσπευσε να απομακρυνθεί.

Το εξαώροφο κτίριο, κατασκευασμένο το 1965, είχε κριθεί «ακατάλληλο» κατά τους τεχνικούς ελέγχους το 2012 και το 2022 εξαιτίας προβλημάτων στην πρόσοψη, τους μεσότοιχους, τις ταράτσες, καθώς και στο υδραυλικό και αποχετευτικό σύστημα.

Το ακίνητο βρισκόταν σε κεντρική περιοχή της Μαδρίτης, κοντά στην όπερα και τα ανάκτορα, και σχεδιαζόταν να μετατραπεί σε τετράστερο ξενοδοχείο από την εταιρεία Rehbilita.

Ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι το επενδυτικό fund RSR με έδρα τη Σαουδική Αραβία, το οποίο εξειδικεύεται σε πολυτελή ξενοδοχεία και τουριστικά διαμερίσματα σε Ισπανία και Πορτογαλία. Το κτίριο αγοράστηκε το 2022 έναντι 24,5 εκατ. ευρώ, ενώ η ανακαίνιση είχε εγκριθεί από τον Δήμο τον Δεκέμβριο του 2024 και αναμενόταν να ολοκληρωθεί εντός δύο ετών.